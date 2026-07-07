Thẻ đỏ của Balogun, cuộc gọi của ông Trump và những câu hỏi đặt ra cho FIFA

Quyết định bất ngờ của FIFA về việc xem xét thẻ đỏ đối với tiền đạo Folarin Balogun, cho phép anh ra sân trong trận đấu quyết định ở vòng 16 đội World Cup gặp Bỉ đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi trên toàn cầu. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một tiền lệ chưa từng có, gây lo ngại về nguy cơ chính trị can thiệp vào các quyết định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

Tiền đạo Balogun (phải) đã phải nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với cầu thủ Tarik Muharemovic trong chiến thắng 2-0 của Mỹ trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội World Cup 2026. Ảnh: Reuters

FIFA hủy án treo giò thẻ đỏ của Balogun gây tranh cãi

Hôm 6/7, FIFA đã bác đơn kháng cáo của Bỉ đối với quyết định hủy án treo giò cầu thủ Balogun, cho rằng đơn này "không đủ điều kiện xem xét", chỉ vài giờ trước khi trận đấu vòng loại trực tiếp giữa Mỹ và Bỉ diễn ra tại Seattle.

Tiền đạo Balogun phải nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với trung vệ Tarik Muharemovic trong chiến thắng 2-0 của Mỹ trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội. Theo quy định, chiếc thẻ đỏ này đồng nghĩa với án treo giò tự động một trận.

Điều đó tức là Balogun sẽ không thể góp mặt trong danh sách thi đấu của đội tuyển Mỹ ở trận vòng 16 đội gặp Bỉ. Tuy nhiên, đến ngày 5/7, FIFA bất ngờ thông báo tạm đình chỉ hiệu lực của chiếc thẻ đỏ, qua đó xóa án treo giò đối với tiền đạo này.

Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xem xét lại vụ việc. Mối quan hệ thân thiết giữa ông Trump và ông Infantino vốn không phải điều bí mật. Tuy nhiên, theo một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh thể thao, vụ việc lần này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của ông Trump đối với cơ quan điều hành bóng đá thế giới.

Trong thời gian chuẩn bị cho World Cup, ông Trump từng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề liên quan đến giải đấu, trong đó có việc đội tuyển Iran tham dự giải. Tuy nhiên, sau khi World Cup diễn ra, ông không bình luận về bất kỳ sự cố chuyên môn nào cho đến khi vụ thẻ đỏ của cầu thủ Balogun xảy ra.

Giáo sư Simon Chadwick, chuyên gia về thể thao Á - Âu - Phi tại Trường Kinh doanh Emlyon ở Thượng Hải (Trung Quốc) nhận định: "Việc ông Trump phá vỡ ba tuần im lặng và ông Infantino nhượng bộ trước đề nghị của Tổng thống Mỹ là điều không thể tránh khỏi".

Trong một tuyên bố, Chủ tịch FIFA khẳng định các ủy ban tư pháp của tổ chức này hoạt động độc lập và chính họ là những người đưa ra quyết định hủy án treo giò.

"Họ hoạt động một cách độc lập, áp dụng Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA và đưa ra quyết định dựa trên các quy định hiện hành cũng như các tình tiết cụ thể của từng vụ việc", ông Infantino nói. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump.

"Đúng vậy, tôi thường xuyên trao đổi với Tổng thống Mỹ về các vấn đề liên quan đến FIFA World Cup. Trong vụ việc này, tôi cũng nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Donald Trump, cũng giống như tôi thường nhận được các cuộc gọi từ các nguyên thủ quốc gia, quan chức chính phủ, các bên liên quan trong bóng đá và lãnh đạo doanh nghiệp trên khắp thế giới về nhiều vấn đề khác nhau", ông Infantino cho biết.

Chủ tịch FIFA tiết lộ, trong cuộc trao đổi, ông đã giải thích với Tổng thống Trump rằng vụ việc đang được các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA xử lý và quyết định cuối cùng sẽ do các cơ quan có thẩm quyền đưa ra theo đúng quy trình.

"Đó là cách hệ thống của FIFA vận hành và là nguyên tắc mà tôi sẽ luôn bảo vệ", ông Infantino nhấn mạnh.

Chủ tịch FIFA cho biết ông luôn đọc các phán quyết do các cơ quan tư pháp của FIFA đưa ra và thừa nhận: "Đôi khi tôi cảm thấy bất ngờ. Có những quyết định tôi đồng tình, cũng có những quyết định tôi không đồng tình. Tuy nhiên, điều tôi luôn làm là tôn trọng các quyết định đó cũng như tính độc lập của những cơ quan đã ban hành chúng".

FIFA bác đơn khiếu nại của Bỉ, Ngoại trưởng Mỹ nói hủy án treo giò là hợp lý VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 6/7 đã bác đơn khiếu nại của Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA), liên quan đến quyết định tạm đình chỉ án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ.

Tiền lệ đáng lo ngại

Tuy nhiên, Giáo sư Simon Chadwick cho rằng các quy định của FIFA về việc cấm bên thứ ba can thiệp vào quá trình ra quyết định dường như không còn được tôn trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về vụ việc.

"Những gì diễn ra trong vụ cầu thủ Balogun có vẻ như rất bất thường và là sự vi phạm các chuẩn mực đã được thiết lập", ông Chadwick nhận định. Theo ông: "Việc thay đổi quy định ngay trong thời gian diễn ra giải đấu mà không có sự tham vấn, dưới tác động của một chính trị gia đã tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại".

Quyết định này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích nhằm vào FIFA, đồng thời, nhiều huấn luyện viên của các đội tuyển quốc gia khác cũng hài hước đặt câu hỏi liệu họ có thể kháng cáo các thẻ vàng và thẻ đỏ của cầu thủ đội mình theo cách tương tự hay không.

Sau khi hậu vệ Jarell Quansah của đội tuyển Anh bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng 3-2 trước Mexico ở vòng 16 đội, HLV Thomas Tuchel đã đặt dấu hỏi về quyết định này.

"Ai sẽ là người hủy bỏ quyết định đó? Khi nào? Và dựa trên cơ sở nào? Giới hạn của việc này sẽ đi đến đâu? Với tôi, điều đó thật kỳ lạ", ông Tuchel nói với các phóng viên tại sân vận động ở Mexico City hôm 5/7.

Ngay cả cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng lên tiếng chỉ trích: "Thẻ đỏ không thể bị hủy bỏ chỉ bằng một cuộc điện thoại mang tính chính trị. Chúng chỉ có thể được hủy dựa trên các quy định, bằng chứng và quyết định của các cơ quan độc lập. Nếu một Tổng thống Mỹ can thiệp với Chủ tịch FIFA và một cầu thủ bất ngờ được xóa án treo giò ngay trước một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup, thì câu hỏi không thể tránh khỏi là: FIFA đang đi về đâu? Bóng đá không bao giờ được trở thành sân chơi của quyền lực chính trị", ông Sepp Blatter viết trên mạng xã hội X.

Giáo sư Chadwick cũng bày tỏ quan điểm tương tự: "Vụ việc đặt ra hàng loạt câu hỏi: “Điều tiếp theo sẽ là gì? Ai sẽ là người can thiệp? Vì mục đích gì? Mang lại lợi ích cho ai? Có vẻ như FIFA đã vượt ra ngoài phạm vi chức năng của mình".