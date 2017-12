Thế giới 7 ngày: Bầu cử Catalonia, Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Ngày 21/12, diễn ra cuộc bầu cử vùng trước thời hạn tại Catalonia, 81 ngày sau sự kiện trưng cầu ý dân bất hợp pháp để ly khai 1/10 và hơn 1 tháng sau sự kiện Catalonia bị tước quyền tự trị. Kết quả, đảng Ciudadanos đã chiến thắng cuộc bầu cử, giành khoảng 26% tổng số phiếu cử tri, tương đương 37 ghế tại Nghị viện. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Ciudadanos, bà Ines Arrimadas (giữa) mỉm cười mừng chiến thắng (Reuters). Kết quả cuộc bầu cử tại Catalonia ghi nhận 2 điểm rất đáng chú ý, đó là lần đầu tiên một đảng không theo đường lối ly khai trở thành chính đảng lớn nhất ở Catalonia, nhưng tổng số phe ly khai vẫn chiếm đa số. Ba đảng theo xu hướng ly khai, là các đảng ERC, “Cùng nhau vì Catalonia” (JxCAT) và CUP vẫn giành 70 ghế, quá bán tại Nghị viện Catalonia. Trong ảnh: Những người ủng hộ đảng Công dân ăn mừng chiến thắng (Reuters). Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 22/12 đã nhất trí áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa gần đây nhất. Theo đó, cấm tới gần 90% xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế tới Triều Tiên bằng cách đặt ra giới hạn 500 nghìn thùng mỗi năm, các nguồn cung dầu thô cho Triều Tiên cũng bị giới hạn ở mức 4 triệu thùng mỗi năm. Các nhà phân tích dự báo quyết định này sẽ ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế của Triều Tiên. Trong ảnh: Thủ đô Bình Nhưỡng (AP). Ngày 23/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh kêu gọi các bên liên quan cần tuân thủ đầy đủ Nghị quyết 2379 của Hội đồng Bảo an, kêu gọi các bên liên quan nên tham khảo biện pháp "hai tạm dừng" (Mỹ và Hàn Quốc dừng các cuộc tập trận, Triều Tiên dừng các cuộc thử vũ khí) do Trung Quốc đề xuất, thúc đẩy giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng đối thoại, thúc đẩy hoà bình, ổn định và tiến trình phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên. Thông báo ngày 19/12 của Lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết đợt huấn luyện mùa đông kéo dài 3 tuần đã bắt đầu từ ngày 4/12 tại doanh trại ở vùng núi PyeongChang. Đây là một phần của Chương trình Huấn luyện với sự tham gia của hơn 220 lính Hải quân Hàn Quốc và khoảng 220 lính Hải quân Mỹ đồn trú tại Okinawa, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters). Ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật cải cách thuế trị giá 1.500 tỷ USD, đánh dấu chiến thắng lớn nhất trong các kế hoạch của ông từ lúc nhậm chức tới nay. Cùng với luật cải cách thuế này, ông Trump cũng đã ký một luật chi tiêu ngắn hạn để hỗ trợ tài chính cho chính phủ, tránh tình trạng đóng cửa chính phủ. Trong ảnh: Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa vui mừng vì thắng lợi (Reuters). Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20/12 lần đầu tiên chấp thuận việc bán vũ khí sát thương cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh, Chính phủ Mỹ không bán vũ khí trực tiếp cho chính phủ Ukraine mà cho phép nước này mua từ vũ khí từ các nhà sản xuất Mỹ. Nước này cũng sẽ cung cấp cho Ukraine hàng viện trợ với tính năng phòng thủ tăng cường trong bối cảnh căng thẳng ở miền Đông Ukraine vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine trong một cuộc gặp hồi tháng 6/2017 (CNN) Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong phiên họp đặc biệt bất thường hôm 21/12 đã ủng hộ mạnh mẽ nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Nghị quyết được thông qua với 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 35 phiếu trắng. Các nước bỏ phiếu chống lại nghị quyết này là Mỹ, Israel, Guatemala, Honduras, Togo, Micronesia, Nauru, Palau và quần đảo Marshall. (Ảnh: Getty). Một người biểu tình Palestine ném đá vào các lực lượng Israel trong một cuộc biểu tình phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, gần trạm kiểm soát Qalandia, thành phố Ramallah, vào ngày 20/12 (Ảnh: Reuters). Sau quyết định của ông Trump, tiến trình hòa bình Trung Đông càng lầm vào bế tắc.. Tên lửa Soyuz-FG phóng tàu vũ trụ có người lái Soyuz-MS-07 từ Trung tâm Không gian Baikonur, Kazakhstan vào ngày 17/12/2017. (Ảnh: Sputnik). Các nhà du hành vũ trụ gồm Anton Shkaplerov của Roscosmos (Nga), Norishige Kanai của CQ Thăm dò Không gian Vũ trụ Nhật Bản và Scott Tingle của NASA (Mỹ), sẽ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Bão nhiệt đới tấn công miền Nam Philippines Temblin đã gây ra lở đất và lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến chiều 23/12, ít nhất 133 người chết và hàng chục người mất tích khi cơn bão nhiệt đới Tembin quét qua khu vực miền Nam Philippines. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ giúp đỡ gia đình cháu bé trong cơn bão (CNN). Không khí mừng Giáng sinh 2017 tràn ngập khắp nơi trên thế giới. Trong ảnh: Những người trong trang phục ông già Noel tại Venice, Italia (Reuters).