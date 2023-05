Thời đại mới của quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc

Một kết quả quan trọng trong chuyến thăm là tại cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Thủ tướng Kishida Fumio và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk–yeol, hai bên đã nhất trí nối lại hoạt động "ngoại giao con thoi", đồng nghĩa với việc các chuyến thăm định kỳ thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước từ đây sẽ được tiến hành. Các vấn đề liên quan đến quốc tế như hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, hợp tác an ninh…đã được thống nhất. Các vấn đề nhận thức lịch sử được cho là cũng có dấu hiệu tốt lên mặc dù chưa có biện pháp cụ thể nào.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản được đánh giá là thành công, góp phần cải thiện quan hệ hai nước. Ảnh: Yonhapnews.

Truyền thông Nhật Bản đồng loạt trong ngày hôm qua (7/5) và hôm nay cho biết lãnh đạo hai nước đã hoan nghênh sự tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai chính phủ và khối tư nhân. Điển hình là việc hai nước đã nối lại Đối thoại an ninh, tổ chức Đối thoại an ninh kinh tế Hàn-Nhật, phân tích thông qua chuyến thăm lần này, hợp tác kinh tế và an ninh Hàn-Nhật càng được thúc đẩy hơn nữa.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết ông và Tổng thống Yoon Suk–yeol đã tiến hành cuộc hội đàm đầy ý nghĩa với việc tăng cường mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau bao gồm cả quan hệ mang tính cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo. Nhật Bản mong muốn tăng cường mối quan hệ tin tưởng với Hàn Quốc, nỗ lực cùng Hàn Quốc để mở ra thời đại mới trong quan hệ hai nước.

Trong cuộc gặp với đại diện của Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật, các tổ chức kinh tế, xã hội Hàn Quốc, Thủ tướng Kishida Fumio đề nghị tăng cường hợp tác nhằm phát triển quan hệ hai nước đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và giao lưu nhân dân.

Cũng như truyền thông Nhật Bản, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đăng nhiều tin bài về cuộc hội đàm và hoạt động của Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến thăm, đánh giá rằng Thủ tướng Kishida Fumio đã có những đáp ứng trực tiếp đối với những nỗ lực của Hàn Quốc xung quanh cải thiện quan hệ. Một cuộc hội đàm chưa thỏa mãn hết những vấn đề cần thiết, nhưng cũng là phương pháp mang tính thực tiễn làm tăng tốc hoạt động cải thiện quan hệ hai nước trên phương diện đạt được nhận thức chung liên quan đến những vấn đề cần giải quyết.

Trong khi đó, dư luận chính phủ Mỹ bày tỏ sự hoan nghênh đối với Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, đánh giá cao khả năng lãnh đạo của Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida.

Trong khi đó, Thời báo New York cho rằng mối quan hệ hợp tác vượt qua những rào cản trong quá khứ giữa Seoul và Tokyo là một tín hiệu đáng mừng đối với Washington.

Tờ Bưu điện Washington cũng phân tích rằng Hàn Quốc và Nhật Bản đang nỗ lực để thắt chặt hợp tác song phương và cả ba bên với Mỹ để ứng phó với sự vươn lên của Trung Quốc và tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Nhiều ý kiến người dân Nhật Bản cho rằng đã đến lúc cần phải bỏ qua quá khứ để mở ra mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Với những dấu hiệu tích cực như vậy, quan hệ hai nước sẽ tốt đẹp lên và đóng góp chung cho sự phát triển của khu vực và thế giới./.