Tổ hợp phòng không S-350 của Nga lần đầu bắn hạ máy bay Ukraine ở chế độ tự động

Hãng thông tấn RIA Novosti cho biết: “Hệ thống phòng không S-350 Vityaz đã phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu trên không của Ukraine ở chế độ tự động hoàn toàn mà không có sự tham gia của người điều khiển. Tên lửa của hệ thống này đã bắn hạ một số máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Ukraine”. Kíp điều khiển chỉ có nhiệm vụ giám sát hoạt động của hệ thống S-350.

Tổ hợp S-350 Vityaz. Ảnh: Eurasia Times

RIA Novosti dẫn một nguồn thạo tin giải thích rằng: “Chế độ tự động được triển khai dựa trên nguyên tắc không hủy bỏ quyết định do trí tuệ nhân tạo của tổ hợp đưa ra trong tình huống chiến đấu trên không. Nghĩa là người điều khiển không can thiệp vào quá trình khai hỏa, tương đương với việc xác nhận thuật toán tác chiến được lựa chọn tự động”.

S-350 Vityaz hoạt động ở cả chế độ radar chủ động và thụ động. Về cơ bản, phương thức này sẽ giúp gia tăng khả năng chống nhiễu của tổ hợp cũng như khả năng phát hiện và phân loại mục tiêu. Đây là lần đầu tiên Nga chính thức xác nhận triển khai hệ thống này ở Ukraine.

Hồi tháng 8/2022, một số thông tin và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, hệ thống S-350 Vityaz đã xuất hiện tại một căn cứ không quân của Nga, cách biên giới Ukraine chưa đầy 64km, chỉ vài ngày sau khi xảy ra các vụ tấn công vào căn cứ quân sự của Nga tại bán đảo Crimea.

Theo chuyên gia quốc phòng Guy Plopsky của Mỹ, nhiều bộ phận của hệ thống S-350 Vityaz đã xuất hiện trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ở thời điểm đó, chẳng hạn như radar điều khiển hỏa lực 50N6A, một radar thu thập thông tin 96L6-TsP, bệ phóng tên lửa 50P6, phương tiện phóng/nạp đạn 50P6T.

Mặc dù video chủ yếu giới thiệu hoạt động hỗ trợ trên không của máy bay chiến đấu Su-25 tại một căn cứ không quân được cho là nằm gần Ukraine, nhưng một số hình ảnh về S-350 đã thu hút sự chú ý.

Các nhà quan sát cho rằng, video này nhiều khả năng được quay tại Căn cứ Không quân Taganrog, gần thành phố cảng cùng tên ở tỉnh Rostov giáp Biển Azov.

Sức mạnh của hệ thống S-350 Vityaz

S-350 Vityaz là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung đa kênh di động do tập đoàn Almaz-Antey phát triển dành cho lực lượng tên lửa phòng không của Nga. Hệ thống được thiết kế để bảo vệ các cơ quan công quyền, cơ quan hành chính, tổ hợp công nghiệp, quân sự và các đơn vị quân đội trước cuộc tấn công trên không bằng các loại vũ khí hiện đại và tiên tiến.

Almaz-Antey đã bắt tay chế tạo hệ thống này vào đầu những năm 1990 và tiến hành đợt thử nghiệm đầu tiên vào năm 2013. Quân đội Nga tiếp nhận những hệ thống S-350 đầu tiên vào tháng 12/2019.

Theo một số nguồn thạo tin, tổ hợp có thể tấn công các mục tiêu đạn đạo trong phạm vi 25 km và các mục tiêu khí động học trên không, như máy bay, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và các thiết bị khác, ở phạm vi tối đa từ 120 đến 150 km. Hệ thống có thể phát hiện và bắn hạ các mục tiêu di chuyển với tốc độ tối đa 2km/giây. Một khẩu đội S-350 Vityaz bao gồm xe chỉ huy, hai radar và 8 phương tiện phóng TEL.

Hồi tháng 2 vừa qua, một đại diện tại phòng thiết kế của tập đoàn Almaz-Antey cho biết, S-350 Vityaz có thể được tích hợp vào các hệ thống phòng không của nước ngoài. Người này nhấn mạnh đến những tính năng ưu việt của tổ hợp như hỏa lực tăng cường, khả năng sống sót cao và khả năng chứa khối lượng đạn dược lớn (gấp 4 lần so với hệ thống S-400).

Chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakhovsky đã ví tổ hợp S-350 như “sát thủ” của tên lửa Tomahawk của Mỹ và Storm Shadow của châu Âu. Nhà phân tích này đã đề xuất kết nối các hệ thống phòng không như Prometheus, Vityaz, Pantsir thành một mạng lưới kiên cố để bảo vệ nước Nga.

Theo ông Murakhovsky, S-350 có khả năng đẩy lùi một cuộc không kích lớn. Dự trữ đạn dược của một khẩu đội S-350 ít nhất là 144 tên lửa. Hệ thống có khả năng theo dõi đồng thời 100 mục tiêu và bắn hạ cùng lúc vài chục mục tiêu.

Alexander Mikhailov – một chuyên gia quân sự khác của Nga cho rằng, S-350 Vityaz có độ chính xác cao hơn so với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Ông lưu ý, Vityaz có thể so sánh với hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất về đặc điểm chức năng, nhưng tên lửa của nó bay nhanh hơn và có khả năng tấn công các mục tiêu bay tầm thấp.

“Patriot không thể bắn hạ mục tiêu bay ở độ cao dưới 100 m, trong khi Vityaz có thể hạ gục mục tiêu ở độ cao từ 10m trở lên”, ông Alexander Mikhailov lưu ý./.