Triều Tiên phóng 2 vật thể bay tầm ngắn - Phá vỡ “sự im lặng”

Đầu giờ chiều nay (ngày 2/3, theo giờ địa phương), Triều Tiên đã tiến hành phóng 2 vật thể bay “tầm ngắn”, từ thành phố Wonsan ra bờ biển phía Đông nước này. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang tiến hành các công tác phòng dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt, song hành với cuộc tập trận bắn đạn thật, được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp thị sát.

Ảnh minh họa: Reuters

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận, các vật thể mà Triều Tiên vừa phóng đã bay xa 240 km và đạt độ cao 35km. Cũng theo Hội đồng này, Triều Tiên dường như vẫn đang tiếp tục một cuộc tập trận bắn đạn thật mà nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát từ ngày 29/2 vừa qua.

Đây là vụ phóng đầu tiên trong năm nay của Triều Tiên, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố sẽ chấm dứt cam kết với Mỹ việc tạm ngừng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và hạt nhân.

Vài giờ sau vụ phóng mới nhất, các Bộ trưởng liên quan đến an ninh ở Hàn Quốc cũng đã tiến hành nhóm họp khẩn trực tuyến, do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong chủ trì. Sau cuộc họp, các Bộ trưởng Hàn Quốc đã bày tỏ sự “đặc biệt quan ngại” về “các cuộc diễn tập tấn công hỗn hợp” liên tục mà các lực lượng vũ trang Triều Tiên đang tiến hành; kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động tương tự, vốn “không hữu ích cho các nỗ lực giảm căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên”.

Hiện quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát mọi diễn biến tình hình, duy trì tư thế sẵn sàng ứng phó, đề phòng Triều Tiên có thêm các vụ phóng mới. Cùng với đó, các quan chức Hàn Quốc đang phân tích bối cảnh và ý định của cuộc diễn tập tấn công hỗn hợp mà Triều Tiên tiến hành, cùng lúc với vụ phóng các vật thể bay tầm ngắn. Tuy nhiên, bước đầu, giới chức Hàn Quốc không coi vụ phóng mới là một hành động khiêu khích nghiêm trọng.

Trong khi đó, giới phân tích tại Hàn Quốc nhận định, vụ phóng là sự thể hiện sức mạnh quốc gia, trong bối cảnh Triều Tiên đương đầu với cuộc chiến chống Covid-19 mà nước này gọi là sự “sống còn”. Kim Dong-yub – một cựu sĩ quan Hải quân Hàn Quốc cho biết, vụ phóng hôm nay thiên về mục đích đối nội nhiều hơn đối ngoại; và rằng Triều Tiên muốn củng cố sức mạnh, niềm tin của người dân trong bối cảnh nước này đang được quốc tế đề nghị hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Hôm qua (1/3), tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đưa tin nước này đã đưa thêm 3.900 người vào diện cách ly để theo dõi các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Các trường hợp mới bị cách ly tập trung tại 2 tỉnh Nam Pyongan và tỉnh Gangwon. Như vậy, đến nay, tổng số người hiện được cách ly ở Triều Tiên là gần 7.000 trường hợp. Trong khi, nước này vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh nào.

Dù chưa rõ ý định thực sự của việc tập trận và phóng tên lửa của Triều Tiên, song trong 1 phản ứng từ quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) hôm nay vẫn kêu gọi các bên liên quan tránh các hành động “khiêu khích” nên tiếp tục tiến trình đối thoại để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

“Trung Quốc đã nhận được các báo cáo liên quan. Đây là thời điểm quan trọng đối với Bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy trân trọng việc giảm bớt căng thẳng, cam kết giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán. Các bên nên nỗ lực tích cực để thúc đẩy việc phi hạt nhân hóa bán đảo để đạt được nền hòa bình bền vững cho bán đảo và khu vực”./.