Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 18/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế tham gia phát triển khu vực Bắc Cực, trong đó có kế hoạch đưa tuyến đường biển phương Bắc (NSR) vào khai thác quanh năm, thay vì chủ yếu hoạt động trong những tháng mùa hè như hiện nay.

“Tôi tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư từ các nền kinh tế APEC sẽ đánh giá đầy đủ những cơ hội đang mở ra tại thị trường Nga và tận dụng các cơ hội đó”, ông Putin phát biểu, theo truyền thông Nga.

Để thu hút đầu tư, Moscow đề xuất hàng loạt chính sách ưu đãi, bao gồm giảm thuế lợi nhuận, thuế tài sản và thuế đất, giảm các khoản đóng góp liên quan đến tiền lương, cùng những điều kiện thuê đất ưu đãi.

Băng tan tại khu vực Bắc Cực. Ảnh: Rosatom

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok hồi tháng 9, Tổng thống Putin cũng công bố kế hoạch mở rộng hoạt động vận tải quanh năm trên tuyến đường biển phương Bắc, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và công nghệ.

Nga đã phát triển hành lang hàng hải chạy dọc bờ biển phía Bắc trong nhiều năm, với kỳ vọng không chỉ phục vụ xuất khẩu tài nguyên mà còn trở thành một tuyến vận tải quan trọng của thương mại quốc tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Moscow vẫn phải vượt qua hàng loạt trở ngại về điều kiện tự nhiên, chi phí vận hành, an ninh và môi trường.

Cơ hội từ những biến động thương mại toàn cầu

Tuyến đường biển phương Bắc dài khoảng 5.600 km, chạy dọc bờ biển Bắc Cực của Nga, từ quần đảo Novaya Zemlya ở phía Tây đến eo biển Bering ở phía Đông. Đây là hành lang hàng hải có tiềm năng kết nối châu Á và châu Âu qua Bắc Băng Dương, giúp rút ngắn quãng đường vận chuyển so với những tuyến hàng hải truyền thống ở phía Nam. Tuy nhiên, hoạt động trên tuyến đường này hiện vẫn bị hạn chế đáng kể bởi băng biển, với thời gian thuận lợi cho hàng hải chủ yếu tập trung trong mùa hè.

Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã làm gián đoạn hoạt động hàng hải qua nhiều tuyến đường quan trọng, trong đó có eo biển Bab al-Mandeb ở cửa ngõ Biển Đỏ và eo biển Hormuz tại vùng Vịnh. Những bất ổn an ninh khiến các doanh nghiệp vận tải biển tìm kiếm phương án giảm phụ thuộc vào các điểm nghẽn truyền thống.

Trung Quốc cũng thể hiện sự quan tâm đối với khu vực Bắc Cực. Tháng 8 vừa qua, Bắc Kinh công bố tuyến vận tải mới qua Bắc Băng Dương mang tên “Con đường Tơ lụa trên băng”, trong đó có sử dụng tuyến đường biển phương Bắc của Nga.

Một yếu tố khác làm thay đổi triển vọng khai thác Bắc Cực là biến đổi khí hậu. Nhiệt độ gia tăng khiến diện tích băng biển thu hẹp, kéo dài thời gian một số khu vực có thể tiếp cận bằng tàu biển. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), diện tích băng biển Bắc Cực trong năm nay đã giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi các vệ tinh bắt đầu theo dõi.

Tuy nhiên, băng tan không đồng nghĩa với việc Bắc Cực có thể nhanh chóng trở thành tuyến hàng hải an toàn, ổn định và đủ sức cạnh tranh với các hành lang thương mại hiện nay.

Những rào cản đối với tham vọng của Nga

Theo ông Andrey Todorov, nhà nghiên cứu tại Viện Luật Biển Hà Lan (NILOS), dù biến đổi khí hậu đang dần làm thay đổi Bắc Cực, khu vực này vẫn có điều kiện tự nhiên đặc biệt khắc nghiệt.

“Khí hậu khắc nghiệt, tầm nhìn hạn chế, khoảng thời gian thuận lợi cho lưu thông ngắn và các khối băng trôi sẽ tiếp tục là những trở ngại nghiêm trọng đối với hoạt động vận tải thương mại quy mô lớn”, ông Todorov nói với Al Jazeera.

Theo chuyên gia này, khai thác tuyến đường biển phương Bắc đòi hỏi đầu tư vào những con tàu có khả năng hoạt động trong điều kiện băng giá, cùng đội ngũ thuyền trưởng, thủy thủ và đơn vị vận hành có kinh nghiệm chuyên biệt. Trong khi đó, các tàu được thiết kế cho vùng cực thường kém hiệu quả kinh tế hơn khi hoạt động ở những vùng biển thông thường.

Ông Todorov dự báo hoạt động vận tải trên tuyến đường này sẽ tiếp tục có quy mô hạn chế, chủ yếu phục vụ nhu cầu xuất khẩu khoáng sản và các nguồn tài nguyên khai thác tại Bắc Cực của Nga. Vận tải container quá cảnh có thể phát triển, nhưng khó đạt quy mô tương đương các tuyến hàng hải truyền thống ở phía Nam.

Bên cạnh điều kiện tự nhiên, nguồn vốn cũng là trở ngại đáng kể. Bà Ksenia Vakhrusheva, cố vấn các dự án Bắc Cực tại Trung tâm Minh bạch Môi trường Bellona ở Litva, cho rằng Nga đang tìm cách thu hút đầu tư từ Trung Quốc bởi Moscow không có đủ nguồn lực tài chính để tự triển khai toàn bộ kế hoạch.

Các biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với lĩnh vực năng lượng Nga càng làm gia tăng nhu cầu tìm kiếm những tuyến xuất khẩu dầu khí thay thế sang châu Á, nhất là khi hoạt động vận tải qua Biển Đen cũng đối mặt với rủi ro từ xung đột Nga - Ukraine.

Ông Pavel Devyatkin, chuyên gia cấp cao tại Viện Bắc Cực (The Arctic Institute), cho rằng các đối tác châu Á - Thái Bình Dương như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Putin, tăng cường tham gia phát triển tuyến hàng hải này. Dù vậy, ông cũng thừa nhận những thách thức hiện hữu, bao gồm năng lực tìm kiếm cứu nạn hạn chế, nguy cơ môi trường gia tăng và khả năng Bắc Cực bị cuốn vào cạnh tranh địa chính trị.

Tác động với môi trường và cạnh tranh giữa các cường quốc

Việc mở rộng hoạt động vận tải biển còn có nguy cơ gây thêm sức ép đối với hệ sinh thái Bắc Cực vốn rất nhạy cảm trước những biến đổi của môi trường.

Lưu lượng tàu thuyền gia tăng có thể làm tăng phát thải carbon đen, loại muội than có khả năng hấp thụ bức xạ Mặt trời và thúc đẩy quá trình tan băng khi lắng đọng trên bề mặt băng tuyết. Hoạt động hàng hải cũng kéo theo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, không khí và ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

Một nghiên cứu tổng quan công bố năm 2024 trên tạp chí Ocean & Coastal Management cho thấy hoạt động vận tải biển tại Bắc Cực có tác động tiêu cực đối với môi trường nước, chất lượng không khí và động vật hoang dã.

Không chỉ làm thay đổi điều kiện tự nhiên, băng biển thu hẹp còn đang mở ra một khu vực cạnh tranh địa chính trị mới giữa các cường quốc.

Trong khi Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác phát triển tuyến đường biển phương Bắc, Mỹ cũng tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại Bắc Cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố Washington cần kiểm soát Greenland nhằm ngăn chặn Nga và Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Tháng 9 vừa qua, Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã ký một thỏa thuận bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cho phép Washington mở rộng hiện diện quân sự trên hòn đảo này. Trước đó, những tuyên bố của ông Trump về việc muốn tiếp quản Greenland đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Những diễn biến trên cho thấy Bắc Cực ngày càng giữ vị trí quan trọng trong tính toán chiến lược của các cường quốc, không chỉ bởi tiềm năng vận tải và tài nguyên mà còn vì các lợi ích an ninh.

Kế hoạch phát triển tuyến đường biển phương Bắc có thể giúp Nga mở rộng hợp tác kinh tế với các đối tác châu Á, nhưng cũng đặt Moscow trước những thách thức ngày càng lớn. Theo các chuyên gia, triển vọng thực tế hơn trong tương lai gần là tuyến đường biển phương Bắc vẫn chủ yếu phục vụ hoạt động xuất khẩu tài nguyên của Nga, đồng thời từng bước thu hút thêm vận tải quá cảnh và đầu tư quốc tế, thay vì nhanh chóng trở thành một huyết mạch thương mại toàn cầu.