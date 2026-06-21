Ukraine muốn “thay đổi cuộc chơi” bằng đòn tập kích lớn nhất vào thủ đô Nga?

Ukraine không mạnh hơn Nga nhưng vẫn sở hữu những lá bài lợi hại

Những đánh giá cho rằng Ukraine đã đạt đến bước ngoặt trong cuộc xung đột với Nga có thể là quá sớm. Nhưng vòm khói đen khổng lồ bao trùm thủ đô Moscow tuần này sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm 18/6/2026 cho thấy Kiev vẫn còn giữ nhiều quân bài, bất kể đánh giá trước đó của Tổng thống Mỹ Trump về triển vọng của họ trong cuộc chiến.

Khói bốc cao từ nhà máy lọc dầu ở Moscow (Nga) sau khi trúng UAV Ukraine ngày 18/6. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang nỗ lực nắm lấy thế chủ động cả về quân sự và ngoại giao.

Loạt tấn công bằng UAV của Ukraine vào Moscow hôm 18/6 đã khiến một phần nhà máy lọc dầu lớn nhất thành phố này bốc cháy. Một vụ nổ lớn đã hất tung phần đỉnh của một bể chứa nhiên liệu tại đây lên không trung. Đây là đợt tập kích lớn nhất đến nay do Ukraine thực hiện nhằm vào thủ đô của Nga. Cuộc sống người dân Moscow đã bị đe dọa.

Đồng thời, ông Zelensky đã nhận được tuyên bố “ủng hộ kiên định” từ Nhóm 7 quốc gia công nghiệp hóa (G7) trong một hội nghị thượng đỉnh ở Pháp. Đây là một biểu hiện ủng hộ thống nhất hiếm hoi dành cho Kiev, diễn ra ngay cả sau khi Tổng thống Trump ra tín hiệu tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua rằng chấm dứt chiến sự Ukraine không còn nằm trong số những ưu tiên hàng đầu của ông và Mỹ “không liên quan gì” đến cuộc xung đột này nữa.

Nhóm G7 đã đưa ra thông điệp ủng hộ của mình ngay khi các cuộc đàm phán chính thức bắt đầu để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Đến hôm 18/6, khi một phần của Moscow đang chìm trong lửa cháy, khối này đã tái khẳng định rằng khoản vay 90 tỷ euro (103 tỷ USD) cho Ukraine đã được phê duyệt vào tháng 12 sẽ bắt đầu được giải ngân trong tháng 6. Bộ trưởng quốc phòng nước này cũng thông báo cam kết viện trợ quân sự mới trị giá 4 tỷ USD từ phương Tây.

Kiev nuôi hy vọng về đàm phán

Hiện vẫn còn chưa rõ liệu việc Ukraine mở rộng chiến dịch tập kích tầm xa vào Nga và nhận được sự ủng hộ vững chắc từ các đồng minh châu Âu có đẩy xung đột Nga - Ukraine đến hồi kết hay không.

Tuy nhiên, những diễn biến trong tuần này đã củng cố niềm tin ngày càng tăng ở Kiev rằng họ sẽ có thể ép Nga phải ngồi vào bàn đàm phán, ngay cả khi Nga tiếp tục oanh tạc thủ đô Ukraine bằng tên lửa và UAV, xoáy vào điểm yếu về phòng không của Ukraine.

“Ukraine rất mạnh - mọi người đều hoàn toàn đồng ý về điều đó”, ông Zelensky nói với các nhà báo trong một tin nhắn thoại vào tối 18/6. “Tổng thống Putin không muốn dừng lại. Nhưng cùng nhau chúng ta sẽ ngăn chặn được. Mấu chốt là ‘cùng nhau’ và ‘chúng ta sẽ làm được’”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhắc lại quan điểm của ông Zelensky khi họ kết thúc các cuộc họp nhằm đảm bảo thêm sự ủng hộ cho Ukraine.

“Rõ ràng là tình thế đang xoay chuyển có lợi cho Ukraine. Đà tiến rất mạnh. Và châu Âu sẽ còn thúc đẩy nó hơn nữa”, bà Ursula von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho biết hôm 18/6.

Tổng thống Litva, Gitanas Nauseda, nhận định: “Những gì đang xảy ra ở Moscow lúc này là một bước ngoặt trong cuộc chiến này.” Ông nói thêm rằng người Nga “sẽ nhận ra đây không phải là việc xem chiến tranh trên màn hình tivi, mà là cuộc chiến trên chính đất nước của họ”.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, đã đăng lại một bức ảnh về vụ tấn công hôm 18/6 lên mạng xã hội. Ông viết: “Ở Moscow, mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, đó không phải là kế hoạch của Nga”.

Ukraine tập kích quy mô lớn chưa từng có vào thủ đô Nga, gây cháy dữ dội VOV.VN - Ukraine tập kích ồ ạt bằng UAV vào Nga hôm 18/6, phần lớn nhắm vào Moscow. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào thủ đô của Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây 4 năm.

Tổng thống Nga Putin chưa lên tiếng công khai về vụ tập kích Moscow hôm 18/6. Trong khi đó, ông Igor Sechin - Giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí quốc doanh Rosneft của Nga, thừa nhận hôm 19/6 rằng Nga đang gặp vấn đề về nguồn cung nhiên liệu. Nhưng ông Sechin cho biết những vấn đề đó một phần liên quan đến “hoạt động bảo trì đột xuất tại các nhà máy lọc dầu”, có lẽ là ám chỉ hàng loạt vụ tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga trong những tháng gần đây.

Tâm trạng ở Ukraine đang rất lạc quan khi họ đưa chiến tranh vào sâu lãnh thổ Nga.

Ông Zelensky đã tận dụng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump ở Pháp để yêu cầu được xem bản thiết kế hệ thống phòng không Patriot, loại vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của Ukraine có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo một cách đáng tin cậy. Một thỏa thuận như vậy (hiện vẫn chưa được phê duyệt) sẽ cho phép Ukraine mở rộng nguồn cung cấp các hệ thống này bằng cách tự sản xuất chúng trong nước thay vì chờ đợi các đối tác mua chúng từ Mỹ.

Trong khi đó, phát ngôn viên của điện Kremlin, Dmitri Peskov, đã chế giễu cách tiếp cận của EU đối với các cuộc đàm phán tiềm năng. Ông nói với các phóng viên: “Họ tin rằng họ cần phải nói chuyện với Nga từ vị thế mạnh. Những cuộc đàm phán như vậy sẽ chẳng đi đến đâu”.

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