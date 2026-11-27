Hệ thống mang tên Blysk của Ukraine sử dụng chùm tia laser tập trung có công suất 4 kW để làm nóng, gây hư hại và phá hủy các bộ phận bên ngoài của mục tiêu.

Ukraine phát triển vũ khí laser bắn hạ UAV. Ảnh minh họa: Dagens

Blysk do công ty quốc phòng Carmine Sky của Ukraine phát triển, có khả năng phát hiện và tấn công các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 1 km. Tuy nhiên, hiệu quả chiến đấu thực tế của hệ thống này vẫn chưa được kiểm chứng.

Ukraine triển khai vũ khí laser 4 kW để đối phó UAV

Theo thông tin được công bố, Ukraine bắt đầu sử dụng Blysk trong thực chiến từ đầu tháng 11/2026, sau quá trình phát triển của Carmine Sky.

Việc triển khai hệ thống diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang mở rộng mạng lưới phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng UAV của Nga, từ những mẫu máy bay không người lái giá rẻ đến các biến thể sử dụng động cơ phản lực có tốc độ cao hơn.

Theo nhà phát triển, Blysk có khả năng tự động phát hiện các mục tiêu đang tiếp cận, theo dõi quỹ đạo di chuyển và tập trung năng lượng laser vào những vị trí dễ bị tấn công trên thân UAV. Nhiệt lượng từ chùm tia laser có thể làm nóng và phá hủy lớp vỏ bên ngoài, gây hư hại kết cấu, khiến UAV mất khả năng hoạt động và rơi xuống.

Carmine Sky cho biết, các UAV cỡ nhỏ, đặc biệt là loại điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV), có thể bị phá hủy trong thời gian rất ngắn khi trúng tia laser. Trong khi đó, những mục tiêu lớn hơn như UAV Shahed hay Geran cần thời gian chiếu tia lâu hơn do có kết cấu lớn và nhiều lớp vật liệu bảo vệ.

Mặc dù đã được đưa vào triển khai, Blysk vẫn chưa ghi nhận trường hợp đánh chặn thành công nào. Carmine Sky lý giải, một trong những nguyên nhân là tình trạng mây mù và sương mù kéo dài tại khu vực xung quanh Kiev trong suốt tháng 11.

Đây là hạn chế đáng kể đối với vũ khí laser, bởi hơi ẩm và các hạt vật chất lơ lửng trong không khí có thể hấp thụ, tán xạ năng lượng, làm suy giảm cường độ chùm tia khi truyền đến mục tiêu. Do đó, tầm nhìn và điều kiện khí tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu trên không của Blysk.

Xét về công suất, hệ thống của Ukraine cũng thấp hơn đáng kể so với Iron Beam – tổ hợp phòng thủ laser của Israel. Hệ thống này được cho là có công suất lên tới 100 kW và tầm hoạt động khoảng 10 km.

Ukraine mở rộng nghiên cứu, phát triển vũ khí laser

Blysk không phải là dự án vũ khí laser đầu tiên của Ukraine nhằm đối phó với các mối đe dọa trên không. Tháng 12/2024, Đại tá Vadym Sukharevsky công bố dự án Tryzub do Ukraine phát triển dưới sự quản lý của Lực lượng Hệ thống Không người lái. Khi đó, ông Sukharevsky cho biết công nghệ này đã đạt khả năng tham gia đánh chặn các mục tiêu trên không.

Tuy nhiên, đến nay chưa có trường hợp đánh chặn nào của Tryzub được bên thứ ba độc lập xác minh. Vì vậy, hiệu quả thực tế của hệ thống vẫn chưa được kiểm chức.

Trong khi đó, Carmine Sky khẳng định Blysk là sản phẩm được phát triển độc lập, không phải phiên bản cải tiến hay biến thể của dự án Tryzub. Công ty cũng cho biết có kế hoạch phát triển thêm các hệ thống laser với những năng lực khác nhau, hướng tới nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Blysk được bổ sung vào mạng lưới phòng thủ từ xa đang từng bước mở rộng của Ukraine, bên cạnh các hệ thống súng máy tự động được triển khai để bảo vệ những cơ sở hạ tầng xung quanh Kiev.

Về lâu dài, vũ khí laser có thể mang lại thêm một phương án đánh chặn UAV mà không cần sử dụng đạn dược thông thường cho mỗi lần khai hỏa. Điều này có thể giúp giảm chi phí tác chiến, đặc biệt trong bối cảnh Ukraine phải đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV có tần suất cao.

Dù vậy, những năng lực mà nhà phát triển công bố về Blysk vẫn cần được kiểm chứng qua thực tế chiến đấu. Khả năng đánh chặn các UAV cỡ lớn, cũng như hiệu quả hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi, sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá giá trị thực sự của hệ thống này.

Việc đưa Blysk vào mạng lưới phòng không cho thấy Ukraine đang tìm cách đa dạng hóa các giải pháp đánh chặn UAV, trong đó vũ khí laser được kỳ vọng giúp giảm sự phụ thuộc vào tên lửa và đạn dược thông thường. Tuy nhiên, từ năng lực được công bố đến hiệu quả thực tế vẫn còn khoảng cách đáng kể. Khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi và đánh chặn các UAV cỡ lớn sẽ là những phép thử quan trọng đối với hệ thống laser 4 kW này.