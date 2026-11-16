Ukraine ráo riết xây dựng mạng lưới vệ tinh riêng nhằm thoát phụ thuộc Starlink

Ukraine nỗ lực phát triển vệ tinh thay thế Starlink

Với thiết kế nhỏ gọn như một chiếc máy tính để bàn thu nhỏ, cùng các tấm pin năng lượng mặt trời trông như đôi cánh, vệ tinh Obria Nano có thể trở thành bước khởi đầu cho một chương trình phát triển mạng lưới vệ tinh quân sự riêng của Ukraine.

Các binh sỹ thuộc Lữ đoàn Jaeger độc lập số 68 "Oleksa Dovbush" của Lực lượng Vũ trang Ukraine thiết lập hệ thống internet vệ tinh Starlink gần thị trấn tiền tuyến Pokrovsk. Ảnh: Reuters

Obria Nano được phát triển bởi Himera – công ty Ukraine chuyên sản xuất các thiết bị liên lạc vô tuyến quân sự có thiết kế công thái học – phối hợp với GomSpace, nhà sản xuất vệ tinh cỡ nhỏ của Đan Mạch. Vệ tinh đầu tiên này được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho một mạng lưới vệ tinh phục vụ mục đích quân sự của Kiev.

Theo thông báo của Himera, gần 4 tuần sau khi vệ tinh Obria Nano được đưa vào quỹ đạo, dự án đánh dấu “bước tiến lịch sử đầu tiên của Ukraine hướng tới việc xây dựng năng lực liên lạc vệ tinh tự chủ và bền vững”.

Trước đó, vào giữa tháng 10, Ukraine cũng ký thỏa thuận hợp tác với hai doanh nghiệp Phần Lan là tập đoàn viễn thông Nokia và công ty khởi nghiệp công nghệ vũ trụ ICEYE. ICEYE sở hữu công nghệ radar khẩu độ tổng hợp (SAR), cho phép thu thập hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao trong nhiều điều kiện thời tiết và cả ban đêm. Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển một mạng lưới vệ tinh phục vụ quân sự.

Những nỗ lực này xuất phát từ mối lo ngại ngày càng lớn của Kiev về sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của SpaceX, tập đoàn do tỷ phú Elon Musk điều hành. Starlink hiện vận hành mạng lưới gồm hơn 10.000 vệ tinh quỹ đạo thấp, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động liên lạc của quân đội Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết, hôm 12/11 vừa qua, tốc độ truy cập Starlink và Starshield – phiên bản dành cho mục đích quân sự của Starlink do Lầu Năm Góc sử dụng – đã bị hạn chế đối với Ukraine, gây ra “những gián đoạn đáng kể” trong hoạt động dọc tiền tuyến. Trước đó, dịch vụ Starlink cũng từng gặp sự cố gián đoạn vào tháng 10.

Ông Anatoly Zak, chuyên gia về lĩnh vực vũ trụ đang làm việc tại Mỹ cho rằng Kiev hiểu rõ việc xây dựng một hệ thống vệ tinh hoàn toàn mới là khả thi, nhưng sẽ cần nhiều năm để hoàn thành. Theo ông, trong một đến hai năm tới, Starlink và Starshield vẫn là những nền tảng không thể thiếu đối với Ukraine.

Kể từ năm 2022, quan hệ giữa Ukraine và tỷ phú Elon Musk liên tục trải qua những giai đoạn thăng trầm, trong bối cảnh lập trường và các quyết định của ông liên quan đến cuộc xung đột có nhiều thay đổi.

Ông Volodymyr Fesenko, người đứng đầu tổ chức nghiên cứu Penta có trụ sở tại Kiev, nhận định những thay đổi trong quan điểm của ông Musk có ảnh hưởng đáng kể đến Ukraine. Có thời điểm, tỷ phú Mỹ tích cực hỗ trợ Kiev, nhưng cũng có lúc đưa ra những phản ứng và quyết định gây bất lợi cho nước này.

Ban đầu, Ukraine đánh giá cao quyết định của ông Musk khi cung cấp miễn phí dịch vụ và thiết bị đầu cuối Starlink cho Ukraine. Quân đội, bệnh viện và các cơ quan chính phủ vận hành cơ sở hạ tầng thiết yếu nhanh chóng đưa hệ thống này vào sử dụng, biến Starlink thành một trong những nền tảng liên lạc chủ chốt của đất nước.

Tuy nhiên, vào cuối năm 2022, ông Musk từ chối mở rộng vùng phủ sóng Starlink tới một số khu vực do Nga kiểm soát, ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến của Ukraine, trong đó có chiến dịch phản công của nước này.

Tỷ phú Mỹ cũng từng đề xuất Ukraine duy trì lập trường “trung lập về chính trị”, chính thức công nhận Crimea thuộc Nga, đồng thời tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc tại những vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Đáp lại, Tổng thống Zelensky cho rằng ông Musk cần trực tiếp đến Ukraine để chứng kiến hậu quả của cuộc xung đột trước khi đưa ra những đề xuất về cách chấm dứt chiến sự.

Kiev càng có thêm động lực tìm kiếm các giải pháp thay thế sau khi Starlink và Starshield áp dụng biện pháp hạn chế tốc độ đối với một số UAV Ukraine trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 24/10 mà không thông báo trước.

Theo các thông tin được công bố, những UAV và thiết bị đánh chặn UAV di chuyển với tốc độ trên 60 km/h đã bị mất kết nối, không thể tiếp tục hành trình hoặc tiếp cận mục tiêu.

Ban đầu, ông Musk nói rằng Lầu Năm Góc là bên đưa ra quyết định áp dụng giới hạn tốc độ. Tuy nhiên, sau đó, ông thừa nhận chính ông đã quyết định thực hiện biện pháp này.

Cả ông Musk và chính quyền Kiev đều hiểu rõ vai trò quan trọng của Starlink và Starshield đối với năng lực liên lạc, tác chiến của quân đội Ukraine. Vì vậy, việc tìm kiếm các phương án thay thế không đồng nghĩa Kiev có thể nhanh chóng chấm dứt sự phụ thuộc vào những hệ thống này.

Theo nhà phân tích Fesenko, với lập trường gây nhiều tranh cãi về Ukraine, ông Musk phải cân nhắc giữa quan điểm cá nhân và lợi ích kinh doanh của SpaceX – một trong những tài sản quan trọng nhất trong đế chế kinh doanh của tỷ phú này, chiếm khoảng 2/5 tổng tài sản của ông.

“Nếu ông ấy cố tình bỏ mặc Ukraine, điều đó có thể gây ra những tác động tiêu cực nghiêm trọng đối với hoạt động kinh doanh của ông, trong đó có hệ thống Starlink”, ông Fesenko nhận định.

Ukraine có 2 phương án chính

Theo ông Pavel Luzin, chuyên gia phân tích về lĩnh vực vũ trụ và quân sự tại Jamestown Foundation, tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở Washington (Mỹ), Ukraine có hai phương án chính nếu muốn xây dựng hệ thống vệ tinh riêng.

Phương án thứ nhất là phát triển các vệ tinh cỡ lớn, có chi phí cao và hoạt động trên quỹ đạo địa tĩnh. Do duy trì vị trí tương đối cố định so với bề mặt Trái Đất, những vệ tinh này có thể hoạt động tới 20 năm và đáp ứng phần lớn nhu cầu liên lạc quân sự của Ukraine.

Phương án thứ hai là xây dựng mạng lưới gồm hàng trăm vệ tinh quỹ đạo thấp với chi phí sản xuất và phóng thấp hơn. Tuy nhiên, các vệ tinh này cần được trang bị động cơ đẩy để duy trì quỹ đạo. Theo thời gian, chúng sẽ dần mất độ cao do lực cản khí quyển và cuối cùng rơi trở lại Trái Đất, do đó cần được thay thế thường xuyên.

Ông Luzin cho rằng Kiev cũng có thể xem xét những giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn đáng kể, chẳng hạn như khinh khí cầu tầng bình lưu hoặc máy bay không người lái hoạt động ở độ cao lớn. Những phương tiện này có thể đảm nhiệm một số chức năng tương tự vệ tinh, được ví như các “vệ tinh giả”.

Việc duy trì một mạng lưới vệ tinh để cung cấp dữ liệu định vị cho các UAV tầm xa sẽ làm tăng chi phí của mỗi đợt tấn công. Trong khi đó, UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tự nhận diện và xác định mục tiêu, có thể giúp giảm chi phí cũng như hạn chế sự phụ thuộc vào hệ thống vệ tinh.

Một lựa chọn khác là phát triển tên lửa đạn đạo. Loại vũ khí này không cần kết nối vệ tinh để thực hiện nhiệm vụ, nhưng có khả năng tạo ra sức công phá lớn, tương đương với nhiều UAV tầm xa có thể vượt qua hệ thống phòng không của Nga.

Ông Luzin nhấn mạnh, những quyết định về phát triển năng lực quân sự cần xuất phát từ sự tính toán chiến lược và hiệu quả kinh tế, thay vì chỉ nhằm tìm kiếm phương án thay thế Starlink trong bối cảnh tình hình chính trị tại Washington có nhiều biến động.

“Những quyết định như vậy được đưa ra dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng, chứ không đơn thuần là vì cần tìm giải pháp thay thế cho Starlink – vốn phụ thuộc vào các xu hướng chính trị hiện tại tại Washington”, ông nhận định.

Chuyên gia này cũng cho rằng chưa chắc Ukraine cần phải xây dựng một hệ thống thay thế hoàn toàn cho Starlink, bởi SpaceX vẫn có lợi ích trong việc duy trì dịch vụ tại thị trường Ukraine.

“Tôi không loại trừ khả năng Ukraine sẽ không cần phải tạo ra bất kỳ giải pháp thay thế nào, bởi SpaceX chắc chắn vẫn muốn Ukraine tiếp tục sử dụng dịch vụ của họ – ngay cả khi một số người trong nội bộ công ty đó có thể chưa nhận ra điều này”, ông Luzin nói.