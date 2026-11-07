English
/ QUAN SÁT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao Houthi đòi Saudi Arabia cấp 51 tỷ USD và công nhận họ nắm quyền ở Yemen?

Thứ Bảy, 05:45, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phong trào Hồi giáo vũ trang Houthi ra điều kiện với Saudi Arabia: Muốn chấm dứt chiến tranh thì phải công nhận Houthi là lực lượng cầm quyền tại Yemen và cấp cho họ khoản tiền lớn tới 51 tỷ USD.

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen vừa yêu cầu từ phía Saudi Arabia một khoản tiền khổng lồ là 51 tỷ USD và sự công nhận chính thức Houthi là chính quyền của Yemen để đổi lấy việc Houthi chấm dứt xung đột với Saudi Arabia.

vi sao houthi doi saudi arabia cap 51 ty usd va cong nhan ho nam quyen o yemen hinh anh 1
Người phát ngôn của lực lượng Houthi. Ảnh: Cục Truyền thông Houthi.

Trang Gulf News cho rằng điều này đặt Saudi Arabia vào thế khó xử khi các cuộc tấn công tên lửa mới do Houthi tiến hành tiếp tục đe dọa các cơ sở dầu mỏ, sân bay và thành phố của vương quốc này.

Những yêu cầu bất thường nói trên xuất hiện sau khi Saudi Arabia tiếp cận lực lượng Houthi để tìm kiếm một giải pháp đàm phán chấm dứt xung đột sau các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ và việc nhóm này chiếm giữ lãnh thổ chiến lược nhìn ra eo biển Bab Al Mandab - tờ Nhật báo Phố Wall đưa tin hôm 5/11/2026.

Trích dẫn những người được thông báo về các cuộc thảo luận, tờ báo cho biết lực lượng Houthi tìm kiếm số tiền này như một khoản bồi thường cho nhiều năm hứng chịu những cuộc không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cũng như đền bù cho hậu quả từ cuộc phong tỏa kéo dài đối với Yemen.

Mặc dù có những con số khác nhau được đem ra thảo luận kể từ đó, bất kỳ thỏa thuận tài chính tiềm năng nào cũng có thể lên tới hàng chục tỷ USD.

Nhưng yêu cầu tài chính chỉ là một phần trong tình thế khó xử của Saudi Arabia. Lực lượng Houthi cũng muốn Saudi Arabia công nhận họ là những người cầm quyền hợp pháp tại Yemen - sự nhượng bộ này nếu được thực hiện sẽ làm suy yếu chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và được Riyadh hậu thuẫn, đồng thời có khả năng củng cố phong trào liên kết với Iran dọc biên giới phía nam của vương quốc.

Hiện chưa có thỏa thuận nào được công bố, và Saudi Arabia cũng chưa công khai chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào.

Mối đe dọa tên lửa đối với Medina

Những tiết lộ này xuất hiện khi Saudi Arabia phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh mới vào ngày 5/11.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết, họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía khu vực Medina, nơi có thành phố linh thiêng thứ 2 của Hồi giáo.

Chính quyền Saudi Arabia cũng đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa tiềm tàng đối với Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của vương quốc trên Biển Đỏ, trong khi các quan chức phòng vệ dân sự đã gửi cảnh báo khẩn cấp cho cư dân Sharurah, gần biên giới Yemen.

Trước đó, lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về một cuộc tập kích vào sân bay quốc tế Riyadh trong chuyến thăm của Tổng thống Syria Ahmed Al Sharaa, mặc dù chính quyền Saudi Arabia chưa xác nhận thông tin về cuộc tấn công đó.

Các sự kiện mới nhất nhấn mạnh phạm vi ngày càng mở rộng của các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, vốn ngày càng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay và các cơ sở chiến lược khác của Saudi Arabia.

Tại sao lực lượng Houthi lại đòi 51 tỷ USD?

Lực lượng Houthi cho rằng khoản bồi thường được đề xuất sẽ bù đắp thiệt hại từ nhiều năm hoạt động quân sự của Saudi Arabia và các hạn chế áp đặt lên Yemen trong suốt cuộc xung đột.

Saudi Arabia đã can thiệp vào Yemen năm 2015 để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận chống lại phong trào Houthi đang tiến công.

Mặc dù sau đó cuộc xung đột bước vào giai đoạn tương đối yên tĩnh, nhưng các cuộc giao tranh tái diễn đã gây áp lực ngày càng lớn lên lãnh thổ và cơ sở hạ tầng quan trọng của Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi cũng đã mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ, tiến về Aden, thành phố cảng phía nam, nơi đặt trụ sở của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Theo Nhật báo Phố Wall, lực lượng Houthi đã tiến đến cách Aden khoảng 80 km, làm dấy lên lo ngại về khả năng của chính phủ phòng thủ lãnh thổ còn lại.

Việc nhóm này kiểm soát các vị trí nhìn ra eo biển Bab al-Mandab đã tạo thêm một chiều hướng chiến lược khác cho cuộc xung đột. Eo biển hẹp này nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và là tuyến đường quan trọng cho thương mại quốc tế và vận chuyển năng lượng.

Thế tiến thoái lưỡng nan của Saudi Arabia

Đối với Riyadh, việc đồng ý một thỏa thuận tài chính với Houthti có thể mở ra một con đường khả thi để giảm các cuộc tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng việc đáp ứng các yêu cầu này có thể khuyến khích Houthi gây thêm áp lực.

Maged Al Madhaji, đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Sanaa, nói với Nhật báo Phố Wall rằng mối nguy hiểm lớn hơn là việc đó tạo ra tiền lệ mà trong đó nhóm này có thể sử dụng leo thang quân sự để đòi thêm nhượng bộ hoặc khoản thanh toán.

Saudi Arabia cũng phải cân nhắc những hậu quả chính trị từ việc công nhận Houthi là lực lượng lãnh đạo Yemen.

Chẳng hạn, một động thái như vậy sẽ đặt ra những câu hỏi mang tính cơ bản về tương lai của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cũng như an ninh lâu dài của vương quốc Saudi.

Kristian Coates Ulrichsen, một chuyên gia tại Viện Baker thuộc Đại học Rice, nói với tờ báo rằng Saudi Arabia hiện đang đối mặt với những rủi ro lớn hơn so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột từ năm 2015 đến năm 2022.

Ông chỉ ra tác động của các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng, bao gồm cả khả năng làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư.

Riyadh tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự

Vị thế đàm phán của Saudi Arabia trở nên phức tạp do khó khăn trong việc tiếp nhận viện trợ quân sự từ các đối tác khu vực và quốc tế. Vương quốc này đã tìm kiếm sự hỗ trợ cả về phòng thủ và tấn công khi các cuộc tiến công của lực lượng Houthi leo thang.

Ai Cập đã phê duyệt vai trò hỗ trợ quân sự nhằm giúp Saudi Arabia tự vệ trước các mối đe dọa từ Yemen. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến tới phê chuẩn một thỏa thuận phòng thủ chung với Saudi Arabia và Pakistan, mặc dù thỏa thuận này vẫn chưa dẫn đến một cuộc tấn công phối hợp chống lại lực lượng Houthi.

Pakistan đã phản đối việc tham gia các hoạt động quân sự tấn công bên trong Yemen, trong khi Mỹ đã từ chối tham gia trực tiếp vào chiến dịch mới của Saudi Arabia, vẫn theo tờ Nhật báo Phố Wall.

Tranh chấp này cũng đã hướng sự chú ý trở lại mối quan hệ của Iran với lực lượng Houthi. Hôm 5/11, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ những lời chỉ trích của Quan chức chính sách đối ngoại hàng đầu Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, người đã kêu gọi Tehran và các bên khác chấm dứt hỗ trợ quân sự cho nhóm Houthi ở Yemen.

Xem thêm:

>> Phó Tổng thống Mỹ Vance công khai phủ nhận liên quan đến xung đột Iran

>> Hậu bầu cử Mỹ, ông Trump có thể hành động khó lường với Iran, Ukraine và Israel

>> Vì sao Saudi Arabia tái lâm chiến chống Houthi ở Yemen?

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran theo đuổi chiến lược tấn công nếu Mỹ động thủ trước?
Iran theo đuổi chiến lược tấn công nếu Mỹ động thủ trước?

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng Iran đã và đang xây dựng kế hoạch tấn công công dân Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thì khẳng định họ không dừng lại ở tấn công trả đũa và chất lượng, tầm bắn của tên lửa Iran đã được cải thiện đáng kể.

Iran theo đuổi chiến lược tấn công nếu Mỹ động thủ trước?

Iran theo đuổi chiến lược tấn công nếu Mỹ động thủ trước?

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng Iran đã và đang xây dựng kế hoạch tấn công công dân Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thì khẳng định họ không dừng lại ở tấn công trả đũa và chất lượng, tầm bắn của tên lửa Iran đã được cải thiện đáng kể.

Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong
Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong

VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran đến ít nhất sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Washington vẫn tăng cường siết chặt kinh tế Iran về mọi mặt. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia tuyên bố sẽ trả đũa Houthi cho vụ công dân Saudi Arabia bao gồm phi công tử vong.

Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong

Mỹ cô lập kinh tế Iran dữ dội hơn, Saudi Arabia trả đũa Houthi vụ phi công tử vong

VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran đến ít nhất sau bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, Washington vẫn tăng cường siết chặt kinh tế Iran về mọi mặt. Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia tuyên bố sẽ trả đũa Houthi cho vụ công dân Saudi Arabia bao gồm phi công tử vong.

Ý đồ và cái giá Houthi phải trả khi tấn công ở Yemen, uy hiếp Saudi Arabia
Ý đồ và cái giá Houthi phải trả khi tấn công ở Yemen, uy hiếp Saudi Arabia

VOV.VN - Bước tiến của lực lượng Houthi thời gian qua gia tăng vị thế của Iran trước Mỹ và Saudi Arabia nhưng có thể khiến nhóm nổi dậy này đánh mất tính chính danh tại Yemen.

Ý đồ và cái giá Houthi phải trả khi tấn công ở Yemen, uy hiếp Saudi Arabia

Ý đồ và cái giá Houthi phải trả khi tấn công ở Yemen, uy hiếp Saudi Arabia

VOV.VN - Bước tiến của lực lượng Houthi thời gian qua gia tăng vị thế của Iran trước Mỹ và Saudi Arabia nhưng có thể khiến nhóm nổi dậy này đánh mất tính chính danh tại Yemen.

Houthi từ nhóm nhỏ nổi dậy đến mối đe dọa lớn đối với Mỹ và Saudi Arabia
Houthi từ nhóm nhỏ nổi dậy đến mối đe dọa lớn đối với Mỹ và Saudi Arabia

VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của nhóm Houthi tại Yemen đã giúp họ giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandab huyết mạch, biến lực lượng dân quân vùng núi vốn có trang bị thô sơ năm nào thành một thế lực khu vực có tầm ảnh hưởng toàn cầu, tạo ra nguy cơ lớn cho Mỹ và Saudi Arabia.

Houthi từ nhóm nhỏ nổi dậy đến mối đe dọa lớn đối với Mỹ và Saudi Arabia

Houthi từ nhóm nhỏ nổi dậy đến mối đe dọa lớn đối với Mỹ và Saudi Arabia

VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của nhóm Houthi tại Yemen đã giúp họ giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandab huyết mạch, biến lực lượng dân quân vùng núi vốn có trang bị thô sơ năm nào thành một thế lực khu vực có tầm ảnh hưởng toàn cầu, tạo ra nguy cơ lớn cho Mỹ và Saudi Arabia.

Quân đội Yemen dồn dập phản công Houthi, Mỹ phản ứng ra sao?
Quân đội Yemen dồn dập phản công Houthi, Mỹ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Tình hình Yemen tiếp tục nóng bỏng khi quân chính phủ phản công Houthi. Mỹ loại trừ khả năng can thiệp nhưng vẫn theo dõi sát sao tình hình. Saudi Arabia đã đề nghị các đồng minh hỗ trợ phòng thủ tên lửa trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn của Mỹ đang vơi dần.

Quân đội Yemen dồn dập phản công Houthi, Mỹ phản ứng ra sao?

Quân đội Yemen dồn dập phản công Houthi, Mỹ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Tình hình Yemen tiếp tục nóng bỏng khi quân chính phủ phản công Houthi. Mỹ loại trừ khả năng can thiệp nhưng vẫn theo dõi sát sao tình hình. Saudi Arabia đã đề nghị các đồng minh hỗ trợ phòng thủ tên lửa trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn của Mỹ đang vơi dần.

Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới
Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới

VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của lực lượng Hồi giáo Houthi tại Yemen những ngày qua có thể tạo ra một chiều hướng nguy hiểm mới cho cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới

Houthi tiến mạnh ở Yemen, cuộc chiến Iran bước sang giai đoạn nguy hiểm mới

VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của lực lượng Hồi giáo Houthi tại Yemen những ngày qua có thể tạo ra một chiều hướng nguy hiểm mới cho cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Đứng về phía Saudi Arabia, Pakistan cứng rắn cảnh báo Iran cần kiềm chế Houthi
Đứng về phía Saudi Arabia, Pakistan cứng rắn cảnh báo Iran cần kiềm chế Houthi

VOV.VN - Vừa qua, Houthi liên tục tập kích Saudi Arabia trong khi Pakistan đã ký Hiệp ước tương trợ phòng thủ Mecca với Saudi Arabia. Islamabad đã lên tiếng cứng rắn với Iran - đồng minh của lực lượng Houthi ở Yemen.

Đứng về phía Saudi Arabia, Pakistan cứng rắn cảnh báo Iran cần kiềm chế Houthi

Đứng về phía Saudi Arabia, Pakistan cứng rắn cảnh báo Iran cần kiềm chế Houthi

VOV.VN - Vừa qua, Houthi liên tục tập kích Saudi Arabia trong khi Pakistan đã ký Hiệp ước tương trợ phòng thủ Mecca với Saudi Arabia. Islamabad đã lên tiếng cứng rắn với Iran - đồng minh của lực lượng Houthi ở Yemen.

Nguy cơ đặt ra khi Houthi và Al-Shabaab có thể chặn đứng yết hầu Biển Đỏ
Nguy cơ đặt ra khi Houthi và Al-Shabaab có thể chặn đứng yết hầu Biển Đỏ

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy các nhóm vũ trang Houthi (Yemen) và Al-Shabaab (Somalia) đang liên thủ để chống Mỹ và phương Tây bằng cách chặn yết hầu hàng hải tại Biển Đỏ.

Nguy cơ đặt ra khi Houthi và Al-Shabaab có thể chặn đứng yết hầu Biển Đỏ

Nguy cơ đặt ra khi Houthi và Al-Shabaab có thể chặn đứng yết hầu Biển Đỏ

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy các nhóm vũ trang Houthi (Yemen) và Al-Shabaab (Somalia) đang liên thủ để chống Mỹ và phương Tây bằng cách chặn yết hầu hàng hải tại Biển Đỏ.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ