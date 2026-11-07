Vì sao Houthi đòi Saudi Arabia cấp 51 tỷ USD và công nhận họ nắm quyền ở Yemen?

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen vừa yêu cầu từ phía Saudi Arabia một khoản tiền khổng lồ là 51 tỷ USD và sự công nhận chính thức Houthi là chính quyền của Yemen để đổi lấy việc Houthi chấm dứt xung đột với Saudi Arabia.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi. Ảnh: Cục Truyền thông Houthi.

Trang Gulf News cho rằng điều này đặt Saudi Arabia vào thế khó xử khi các cuộc tấn công tên lửa mới do Houthi tiến hành tiếp tục đe dọa các cơ sở dầu mỏ, sân bay và thành phố của vương quốc này.

Những yêu cầu bất thường nói trên xuất hiện sau khi Saudi Arabia tiếp cận lực lượng Houthi để tìm kiếm một giải pháp đàm phán chấm dứt xung đột sau các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ và việc nhóm này chiếm giữ lãnh thổ chiến lược nhìn ra eo biển Bab Al Mandab - tờ Nhật báo Phố Wall đưa tin hôm 5/11/2026.

Trích dẫn những người được thông báo về các cuộc thảo luận, tờ báo cho biết lực lượng Houthi tìm kiếm số tiền này như một khoản bồi thường cho nhiều năm hứng chịu những cuộc không kích của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cũng như đền bù cho hậu quả từ cuộc phong tỏa kéo dài đối với Yemen.

Mặc dù có những con số khác nhau được đem ra thảo luận kể từ đó, bất kỳ thỏa thuận tài chính tiềm năng nào cũng có thể lên tới hàng chục tỷ USD.

Nhưng yêu cầu tài chính chỉ là một phần trong tình thế khó xử của Saudi Arabia. Lực lượng Houthi cũng muốn Saudi Arabia công nhận họ là những người cầm quyền hợp pháp tại Yemen - sự nhượng bộ này nếu được thực hiện sẽ làm suy yếu chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và được Riyadh hậu thuẫn, đồng thời có khả năng củng cố phong trào liên kết với Iran dọc biên giới phía nam của vương quốc.

Hiện chưa có thỏa thuận nào được công bố, và Saudi Arabia cũng chưa công khai chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào.

Mối đe dọa tên lửa đối với Medina

Những tiết lộ này xuất hiện khi Saudi Arabia phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh mới vào ngày 5/11.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết, họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa do lực lượng Houthi phóng về phía khu vực Medina, nơi có thành phố linh thiêng thứ 2 của Hồi giáo.

Chính quyền Saudi Arabia cũng đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa tiềm tàng đối với Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của vương quốc trên Biển Đỏ, trong khi các quan chức phòng vệ dân sự đã gửi cảnh báo khẩn cấp cho cư dân Sharurah, gần biên giới Yemen.

Trước đó, lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về một cuộc tập kích vào sân bay quốc tế Riyadh trong chuyến thăm của Tổng thống Syria Ahmed Al Sharaa, mặc dù chính quyền Saudi Arabia chưa xác nhận thông tin về cuộc tấn công đó.

Các sự kiện mới nhất nhấn mạnh phạm vi ngày càng mở rộng của các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, vốn ngày càng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay và các cơ sở chiến lược khác của Saudi Arabia.

Tại sao lực lượng Houthi lại đòi 51 tỷ USD?

Lực lượng Houthi cho rằng khoản bồi thường được đề xuất sẽ bù đắp thiệt hại từ nhiều năm hoạt động quân sự của Saudi Arabia và các hạn chế áp đặt lên Yemen trong suốt cuộc xung đột.

Saudi Arabia đã can thiệp vào Yemen năm 2015 để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận chống lại phong trào Houthi đang tiến công.

Mặc dù sau đó cuộc xung đột bước vào giai đoạn tương đối yên tĩnh, nhưng các cuộc giao tranh tái diễn đã gây áp lực ngày càng lớn lên lãnh thổ và cơ sở hạ tầng quan trọng của Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi cũng đã mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ, tiến về Aden, thành phố cảng phía nam, nơi đặt trụ sở của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Theo Nhật báo Phố Wall, lực lượng Houthi đã tiến đến cách Aden khoảng 80 km, làm dấy lên lo ngại về khả năng của chính phủ phòng thủ lãnh thổ còn lại.

Việc nhóm này kiểm soát các vị trí nhìn ra eo biển Bab al-Mandab đã tạo thêm một chiều hướng chiến lược khác cho cuộc xung đột. Eo biển hẹp này nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và là tuyến đường quan trọng cho thương mại quốc tế và vận chuyển năng lượng.

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Thế tiến thoái lưỡng nan của Saudi Arabia

Đối với Riyadh, việc đồng ý một thỏa thuận tài chính với Houthti có thể mở ra một con đường khả thi để giảm các cuộc tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng việc đáp ứng các yêu cầu này có thể khuyến khích Houthi gây thêm áp lực.

Maged Al Madhaji, đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Sanaa, nói với Nhật báo Phố Wall rằng mối nguy hiểm lớn hơn là việc đó tạo ra tiền lệ mà trong đó nhóm này có thể sử dụng leo thang quân sự để đòi thêm nhượng bộ hoặc khoản thanh toán.

Saudi Arabia cũng phải cân nhắc những hậu quả chính trị từ việc công nhận Houthi là lực lượng lãnh đạo Yemen.

Chẳng hạn, một động thái như vậy sẽ đặt ra những câu hỏi mang tính cơ bản về tương lai của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cũng như an ninh lâu dài của vương quốc Saudi.

Kristian Coates Ulrichsen, một chuyên gia tại Viện Baker thuộc Đại học Rice, nói với tờ báo rằng Saudi Arabia hiện đang đối mặt với những rủi ro lớn hơn so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột từ năm 2015 đến năm 2022.

Ông chỉ ra tác động của các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng, bao gồm cả khả năng làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư.

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Riyadh tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự

Vị thế đàm phán của Saudi Arabia trở nên phức tạp do khó khăn trong việc tiếp nhận viện trợ quân sự từ các đối tác khu vực và quốc tế. Vương quốc này đã tìm kiếm sự hỗ trợ cả về phòng thủ và tấn công khi các cuộc tiến công của lực lượng Houthi leo thang.

Ai Cập đã phê duyệt vai trò hỗ trợ quân sự nhằm giúp Saudi Arabia tự vệ trước các mối đe dọa từ Yemen. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến tới phê chuẩn một thỏa thuận phòng thủ chung với Saudi Arabia và Pakistan, mặc dù thỏa thuận này vẫn chưa dẫn đến một cuộc tấn công phối hợp chống lại lực lượng Houthi.

Pakistan đã phản đối việc tham gia các hoạt động quân sự tấn công bên trong Yemen, trong khi Mỹ đã từ chối tham gia trực tiếp vào chiến dịch mới của Saudi Arabia, vẫn theo tờ Nhật báo Phố Wall.

Tranh chấp này cũng đã hướng sự chú ý trở lại mối quan hệ của Iran với lực lượng Houthi. Hôm 5/11, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ những lời chỉ trích của Quan chức chính sách đối ngoại hàng đầu Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, người đã kêu gọi Tehran và các bên khác chấm dứt hỗ trợ quân sự cho nhóm Houthi ở Yemen.

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