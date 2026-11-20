Trong những ngày qua, Ukraine liên tục tập kích vào cầu Kerch - một tuyến đường hậu cần huyết mạch nối liền Nga với bán đảo Crimea. Cụ thể, trong các ngày 16 và 17/11/2026, Ukraine đã thực hiện một loạt đợt tấn công vào cầu Kerch bằng các loại phương tiện không người lái (drone) và tên lửa hành trình do chính nước này tự phát triển. Theo các báo cáo, đợt tấn công thứ hai đã làm sập một phần lớn của cây cầu, gây hư hại nghiêm trọng cho tuyến đường chiến lược này và buộc chính quyền Nga phải tạm dừng mọi hoạt động giao thông đường bộ lẫn đường sắt.

Khói bốc lên từ cầu Kerch hồi tháng 6/2026 trong bối cảnh đối đầu giữa Ukaine và Nga. Ảnh: Vantor/Reuters.

Tuy nhiên, theo Eurasian Times, đòn tấn công này không chỉ gây hư hại về bê tông và thép, mà còn được cho tác động mạnh vào tinh thần đối phương. Ông Putin từ lâu đã coi cầu Kerch (hay còn gọi là cầu Crimea) là minh chứng cho năng lực kỹ thuật của Nga, đồng thời là hiện thân vật chất cho sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Mới đây nhất, theo lời thống đốc Crimea Sergei Aksyonov, cầu Kerch lại tiếp tục bị tấn công.

“Do một đợt tấn công khác nhắm vào cầu Crimea, giao thông đã tạm thời bị đình chỉ”, ông Aksyonov viết trên ứng dụng Telegram. “Các đơn vị ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Công tác đánh giá thiệt hại đang được tiến hành”.

Xét đến tầm quan trọng về mặt biểu tượng, chiến lược và kinh tế đối với Nga, cầu Kerch được xếp vào nhóm các cơ sở hạ tầng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Bất chấp các biện pháp phòng thủ chưa từng có mà Nga triển khai xung quanh cây cầu, phía Ukraine vẫn liên tục nhắm mục tiêu vào công trình này. Trên thực tế, tính đến ngày 18/11/2026, đây là đòn tấn công lớn thứ 4 của Ukraine vào cầu Kerch kể từ khi xung đột bùng nổ vào năm 2022.

Vậy, tại sao cầu Kerch lại trở thành một trong những địa điểm bị tranh chấp gay gắt nhất trong cuộc xung đột Nga - Ukraine?

Chiến dịch nhắm vào cầu Kerch của Ukraine

Cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào cầu Kerch diễn ra chỉ vài tháng sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào tháng 2/2022. Sau đó, vào ngày 8/10, một chiếc xe tải chở lượng lớn chất nổ đã phát nổ trên cầu, làm hư hại hai nhịp cầu đường bộ và gây ra hỏa hoạn trên một đoàn tàu chở nhiên liệu tại phần cầu đường sắt chạy song song.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) sau đó đã công khai nhận trách nhiệm về vụ tấn công này - sự kiện đánh dấu việc chiến tranh lan đến bán đảo Crimea.

Kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, bán đảo này đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow suốt 8 năm.

Tuy nhiên, việc Nga khai chiến vào tháng 2/2026 đã biến Crimea thành một mục tiêu trọng yếu đối với quân đội Ukraine. Vụ tấn công cầu Kerch vào tháng 10/2022 là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho thấy Kiev có khả năng nhắm vào các cơ sở hạ tầng nằm sâu trong vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Sau vụ tấn công tháng 10, Mykhailo Podolyak - cố vấn khi đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter): “Crimea, cây cầu, sự khởi đầu. Mọi thứ bất hợp pháp đều phải bị phá hủy”.

Đáng chú ý, gần một tháng sau vụ tấn công, cơ quan bưu chính quốc gia Ukraine đã phát hành một con tem kỷ niệm thời chiến dành riêng cho sự kiện tấn công cầu Kerch, qua đó làm nổi bật ý nghĩa tâm lý của vụ việc đối với Ukraine.

Sau vụ tấn công, Nga đã tăng cường an ninh và áp dụng quy định kiểm tra giấy tờ tùy thân bắt buộc đối với những người đi qua cầu. Tuy nhiên, một cuộc tấn công lớn khác vào năm 2023 vẫn khiến giới quân sự Nga bất ngờ.

Ukraine đã sử dụng các xuồng không người lái (USV) mang tên “Sea Baby” - một loại vũ khí do chính nước này phát triển - để tấn công cây cầu. Nhiều xuồng không người lái đã được huy động, trong đó ít nhất hai chiếc đã đâm trúng cầu, gây hư hại cho một phần công trình này.

Ukraine là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa nguyên thủ Mỹ - Nga VOV.VN - Trợ lý chính sách đối ngoại của điện Kremlin, Yuri Ushakov, hôm 19/11 cho biết, xung đột vũ trang ở Ukraine đã chi phối cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thông điệp trước thềm thượng đỉnh 3 bên

Vào tháng 6/2025, Ukraine tiếp tục tấn công cầu Kerch. Lần này, mục tiêu mà Ukraine nhắm đến là các trụ đỡ dưới nước của cây cầu Crimea. SBU tuyên bố rằng họ đã đặt hơn 1.100 kg thuốc nổ TNT vào các trụ cầu dưới nước trong một chiến dịch đặc biệt kéo dài nhiều tháng.

Sau vụ tấn công, SBU tuyên bố: “Chúa yêu con số ba (một câu nói của người Ukraine dùng khi một sự kiện xảy ra lần thứ ba - PV), và SBU luôn hoàn thành những gì mình bắt đầu, đồng thời không bao giờ lặp lại chính mình. Chúng tôi từng tấn công cầu Crimea hai lần trước đó, vào năm 2022 và 2023. Hôm nay, chúng tôi tiếp nối truyền thống đó - lần này là từ dưới mặt nước”.

Trong đợt tấn công mới nhất (ngày 16-17/11), Ukraine đã nhắm vào cây cầu từ trên không, sử dụng tên lửa và UAV do chính nước này sản xuất.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết: “Hôm nay, ở giai đoạn then chốt, các máy bay không người lái ‘Palianytsia’ đã thể hiện xuất sắc khi đánh vào phần đường bộ của cây cầu, trong khi các tên lửa ‘Neptune’ cùng các loại máy bay không người lái ‘Ruta’ và ‘FP-5’ đã tấn công phần đường sắt”.

Cầu Crimea tiếp tục bị tấn công, giao thông tạm thời gián đoạn VOV.VN - Cầu Crimea, tuyến giao thông chiến lược nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, tiếp tục bị tấn công trong ngày 19/11, khiến hoạt động lưu thông qua cầu phải tạm thời đình chỉ. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau một cuộc tấn công khác của Ukraine nhằm vào cây cầu này.

Đây không chỉ đơn thuần là lần tấn công thành công thứ 4 vào cây cầu. Vụ tập kích được tiến hành ngay trước thềm một hội nghị ngoại giao quan trọng giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ, hàm ý một thông điệp cứng rắn từ Kiev.

Đáng chú ý, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào cây cầu bất chấp các biện pháp an ninh chưa từng có mà Nga triển khai xung quanh, bao gồm mạng lưới phòng không dày đặc với các hệ thống S-400, S-300, Buk, Tor và Pantsir được đặt trên các tháp cao gần công trình này.

Hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Nga còn bao gồm các biện pháp bảo vệ trên biển như các hàng sà lan, rào chắn, chướng ngại vật nổi, lưới, cọc bê tông và các biện pháp chống phương tiện không người lái trên mặt nước (USV), cùng với các đội tuần tra hải quân.

Việc Ukraine liên tục tấn công cây cầu cho thấy rằng trong kỷ nguyên của chiến tranh bằng thiết bị không người lái dày đặc, việc bảo vệ hoàn toàn một cây cầu dài và lộ thiên là điều rất khó khăn.

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