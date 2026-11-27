Italy đã lên tiếng chỉ trích Ukraine tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền Nga tại vùng biển Libya, cho rằng hành động này là sai lầm do đã vi phạm chủ quyền của quốc gia Bắc Phi.

Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani. Ảnh: AP

Phản ứng từ Italy cho thấy dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ với Ukraine - quốc gia vốn nhận được sự ủng hộ đáng kể của Rome kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào năm 2022.

Động thái này diễn ra giữa bối cảnh lo ngại gia tăng về sự can dự của các cường quốc bên ngoài vào tình hình tại Libya, quốc gia vẫn đang bị chia rẽ sâu sắc, cũng như nguy cơ xung đột Nga - Ukraine lan rộng và kéo theo sự tham gia của các bên khác.

Tại sao Ukraine tấn công tàu Nga ngoài khơi Libya?

Ukraine tuyên bố đã tấn công một tàu chiến Nga và một tàu chở hàng đang vận chuyển thiết bị quân sự ngoài khơi Libya vào cuối tuần qua. Theo các lực lượng ở miền đông Libya, cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến tại cảng Benghazi đã khiến hai sĩ quan hải quân thuộc "Quân đội Quốc gia Libya" (LNA) thiệt mạng.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha mô tả các tàu này là những mục tiêu quân sự hợp pháp, đồng thời lập luận rằng Kiev có quyền tự vệ trước các hành động mà nước này coi là sự gây hấn của Nga.

Ông nhấn mạnh các hoạt động của Ukraine không nhằm gây tổn hại cho Libya hay người dân nước này, đồng thời khẳng định Kiev tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Libya.

"Ukraine không kéo bất kỳ quốc gia nào vào cuộc chiến, cũng không mở rộng xung đột sang bất kỳ địa điểm nào khác", ông Sybiha khẳng định trong một tuyên bố đăng trên Telegram.

Libya phản ứng ra sao?

Ông Musa al-Koni, Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya có trụ sở tại Tripoli cho rằng cuộc tấn công là "lời tuyên chiến chống lại nhà nước Libya". Ông tuyên bố chính quyền Libya quy trách nhiệm hoàn toàn cho Ukraine về những hành động mà ông coi là "khủng bố".

Trong khi đó, LNA – lực lượng kiểm soát nhiều khu vực ở miền đông và miền nam Libya – tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine "vào thời điểm và địa điểm thích hợp, bằng những phương thức phù hợp".

Libya hiện vẫn bị chia rẽ giữa chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận, đặt tại Tripoli, và chính quyền đối địch ở miền đông, có trung tâm tại Benghazi và nhận được sự hậu thuẫn của LNA cùng chỉ huy Khalifa Haftar.

Italy phản ứng như thế nào?

Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani cho rằng việc Ukraine vi phạm chủ quyền Libya là một sai lầm. Ông cũng nhấn mạnh Italy, quốc gia duy trì một lực lượng quân sự quy mô nhỏ tại Libya, không được thông báo trước về chiến dịch này.

"Italy hoàn toàn không biết về ý định của Kiev trong việc tiến hành các cuộc tấn công tại vùng biển Libya, thậm chí ngay bên trong một cảng biển", ông Tajani nói với tờ Corriere della Sera.

Đảng Liên đoàn (League), một đảng cánh hữu trong liên minh cầm quyền tại Italy, cũng chỉ trích cuộc tấn công, cảnh báo hành động của Ukraine có thể làm gia tăng bất ổn tại Libya.

Những tuyên bố trên cho thấy một bất đồng đáng chú ý trong quan hệ giữa Rome và Kiev, trong bối cảnh Italy lâu nay vẫn là một trong những nước ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới Kiel (Kiel Institute), Italy đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 3 tỷ euro (3,29 tỷ USD), đồng thời ủng hộ các biện pháp trừng phạt toàn diện nhằm vào Nga.

Tuy nhiên, trong nội bộ chính phủ Italy vẫn tồn tại những quan điểm khác nhau về việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Phó Thủ tướng Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Liên đoàn, nhiều lần phản đối việc cung cấp thêm vũ khí và tài chính cho Kiev.

Ông Matteo Villa, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế Italy (ISPI), nhận định vụ tấn công của Ukraine tại Libya có thể khiến những bất đồng này trở nên sâu sắc hơn. Theo ông Villa, sự việc tạo thêm cơ sở để ông Salvini củng cố quan điểm phản đối viện trợ quân sự, đồng thời đặt câu hỏi liệu sự hỗ trợ của phương Tây có đang giúp Ukraine theo đuổi những mục tiêu đi ngược lại lợi ích quốc gia của Italy hay không.

Quan hệ giữa Italy và Libya có ý nghĩa như thế nào?

Italy có vị trí địa lý gần Libya, với các hòn đảo ở phía nam cách bờ biển quốc gia Bắc Phi khoảng 300 km qua Địa Trung Hải. Trong nhiều năm, Rome đã nỗ lực xây dựng quan hệ với các lực lượng chính trị và quân sự đối địch ở cả miền tây lẫn miền đông Libya.

Theo ông Villa, những năm gần đây, Italy đã điều chỉnh chính sách, chuyển từ việc chủ yếu ủng hộ chính phủ ở miền tây Libya được Liên Hợp Quốc công nhận sang xây dựng quan hệ thực tế với cả lực lượng ở miền đông do tướng Khalifa Haftar kiểm soát.

Bên cạnh lợi ích địa chính trị, Libya còn có vai trò quan trọng đối với Italy trong vấn đề kiểm soát dòng người di cư qua Địa Trung Hải.

Trong nhiều năm, Rome đã hỗ trợ tài chính, cung cấp trang thiết bị và đào tạo cho các cơ quan hàng hải Libya nhằm ngăn chặn hoạt động di cư trái phép từ quốc gia Bắc Phi sang Italy. Đây là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm và gây nhiều tranh cãi nhất trên hành trình tới châu Âu.

Tuy nhiên, chính sách hợp tác này cũng vấp phải chỉ trích do những báo cáo về tình trạng người di cư bị ngược đãi trong các cơ sở giam giữ tại Libya.

Ông Alessia Melcangi, nghiên cứu viên cao cấp không thường trú thuộc Chương trình Bắc Phi của Trung tâm Rafik Hariri và các Chương trình Trung Đông, Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), nhận định việc Italy chỉ trích hành động của Nga trong cuộc xung đột Ukraine cũng là một phần trong nỗ lực cân bằng những lợi ích địa chính trị đan xen của Rome.

Tại sao Italy lo ngại xung đột lan sang Libya?

Theo ông Villa, những lo ngại của Rome xuất phát từ vị trí địa lý gần Libya, cùng các lợi ích kinh tế và chiến lược của Italy tại quốc gia Bắc Phi này, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và kiểm soát dòng người di cư.

Ông Villa cho biết: "Năm 2025, Libya cung cấp khoảng 20% lượng dầu thô nhập khẩu của Italy, trở thành nhà cung cấp lớn nhất. Ngoài ra, đây cũng là điểm xuất phát chính của những người di cư tìm cách đến Italy bằng đường biển".

Aldo Liga, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Trung Đông và Bắc Phi thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế (ISPI), nhấn mạnh bất kỳ diễn biến leo thang nào khiến tình hình Libya thêm bất ổn đều có thể đe dọa an ninh của các tuyến thương mại và nguồn cung năng lượng, đồng thời làm gia tăng những rủi ro an ninh tại khu vực eo biển Sicily.

Ông nhận định: "Bất ổn tại Libya được xem là mối đe dọa trực tiếp đối với các lợi ích quốc gia của Italy".

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cũng đề cập sự hiện diện của quân đội nước này và tập đoàn dầu khí Eni tại Libya như những yếu tố khiến Rome đặc biệt quan ngại trước các diễn biến liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

“Những gì đã xảy ra thực sự đáng lo ngại. Cần ngăn chặn xung đột Nga - Ukraine lan rộng, tránh để bùng phát thêm những điểm nóng đối đầu mới", ông Tajani nhấn mạnh khi đề cập vụ tấn công của Ukraine.