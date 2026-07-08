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Xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn leo thang mới khốc liệt hơn?

Thứ Tư, 05:45, 08/07/2026
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VOV.VN - Đòn tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa và UAV tầm xa của Nga đã đánh trúng hàng loạt cơ sở sản xuất UAV, nhà máy chế tạo khí tài quân sự và kho nhiên liệu trọng yếu của Ukraine tại thủ đô Kiev và nhiều tỉnh thành khác, đẩy xung đột bước vào một giai đoạn leo thang mới đầy khốc liệt.

Nga tuyên bố đã tiến hành một đợt tập kích tầm xa quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trọng yếu tại thủ đô Kiev và các khu vực khác của Ukraine, trong đó có nhiều cơ sở được cho là tham gia sản xuất UAV, tên lửa và trang thiết bị phục vụ quân đội Ukraine.

Theo Moscow, chiến dịch được triển khai bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình kết hợp với máy bay không người lái (UAV) tầm xa. Ngoài thủ đô Kiev, các cuộc không kích còn nhằm vào các mục tiêu tại các tỉnh Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkassy, Chernigov và vùng Kiev.

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Nga ồ ạt dội tên lửa vào thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

Nga tấn công hàng loạt cơ sở sản xuất UAV tại Kiev

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một trong những trọng tâm của chiến dịch là các cơ sở công nghiệp quốc phòng mà Moscow cáo buộc đang tham gia sản xuất UAV tự sát và các loại vũ khí phục vụ quân đội Ukraine.

Tại Kiev, Nga công bố đã tập kích năm cơ sở chính. Mục tiêu đầu tiên là Abris PT (Kiev-71), nhà máy được cho là sản xuất nhiều dòng UAV tầm ngắn cùng các linh kiện máy bay không người lái cho quân đội Ukraine.

Tiếp đến là Burevestnik (Kiev-1), cơ sở có từ thời Liên Xô chuyên về thiết bị vô tuyến điện. Theo phía Nga, nhà máy này hiện tham gia sản xuất UAV tầm trung và tầm xa. Một mục tiêu khác là Ukr Armo Tekh (Kiev-79), doanh nghiệp chuyên chế tạo xe bọc thép, đồng thời sản xuất đầu đạn tên lửa.

Nga cũng tuyên bố đã tấn công Kuznia na Rybalskom, nhà máy đóng tàu nằm trên bán đảo Rybalsky. Cơ sở này bị Moscow cáo buộc sản xuất UAV cảm tử hải quân lớp Gyurza.

Ngoài ra, Kvant, trung tâm nghiên cứu - sản xuất quốc phòng từ thời Liên Xô, cũng nằm trong danh sách mục tiêu. Nga cho rằng cơ sở này chế tạo các bộ phận dẫn đường cho tên lửa, máy bay cũng như linh kiện sử dụng trên tên lửa Neptune-MD.

Tại vùng Kiev, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này còn tấn công nhà máy quốc doanh Vizar, nơi được cho là bảo dưỡng các hệ thống phòng không của Ukraine và sản xuất linh kiện cho UAV tầm xa.

Một kho nhiên liệu tại thành phố Vishnyovoe cũng bị tập kích. Moscow cáo buộc cơ sở này cung cấp xăng, dầu diesel cho quân đội Ukraine. Ngoài các mục tiêu trên, Nga cho biết nhiều sân bay quân sự và cơ sở năng lượng phục vụ quân đội Ukraine ở các địa phương khác cũng bị tấn công.

Nga tăng cường tập kích quy mô lớn vào Kiev. Nguồn: RT

 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là một trong nhiều đợt tập kích được tiến hành trong thời gian gần đây. Cơ quan này phân biệt giữa các cuộc tấn công "quy mô lớn" và "tấn công theo cụm", tùy thuộc vào số lượng vũ khí được sử dụng. Tuy nhiên, đợt không kích lần này được đánh giá là đáng chú ý khi phía Ukraine cho biết hệ thống phòng không không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào.

Theo Kiev, toàn bộ 29 tên lửa đạn đạo đã vượt qua mạng lưới phòng không. Một số tên lửa hành trình cùng UAV cũng xuyên thủng hệ thống phòng thủ, tấn công trúng trực tiếp 34 mục tiêu và làm mảnh vỡ rơi xuống gây thiệt hại tại 16 địa điểm khác.

Xung đột Nga-Ukraine bước vào giai đoạn mới

Moscow cho biết việc tăng cường các cuộc tấn công là phản ứng trước sự thay đổi trong chiến lược quân sự của Ukraine. Theo Nga, Kiev đang đẩy mạnh sử dụng UAV tầm xa do phương Tây tài trợ nhằm tập kích các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu và hạ tầng xuất khẩu của Nga để gây tổn thất kinh tế.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga sau vụ việc, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng ban lãnh đạo Ukraine đã lựa chọn leo thang xung đột và mở ra một giai đoạn mới của cuộc chiến. Tổng thống Putin nhận định tình hình của quân đội Ukraine đang trở nên ngày càng khó khăn và cho rằng viện trợ phương Tây cũng như hoạt động huy động quân nhân sẽ không thể thay đổi cục diện chiến trường.

Nga cũng tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Konstantinovka tại vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Ukraine bác bỏ thông tin này.

Đợt tập kích mới nhất cho thấy cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine đang bước vào giai đoạn leo thang với cường độ ngày càng lớn, khi cả hai bên đều gia tăng các đòn tấn công tầm xa nhằm vào những mục tiêu mà đối phương coi là có ý nghĩa chiến lược.

Trong bối cảnh Kiev tiếp tục kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ, đặc biệt là các hệ thống phòng không hiện đại, còn Moscow tuyên bố sẽ duy trì các đòn tấn công có hệ thống nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, triển vọng hạ nhiệt xung đột vẫn còn khá xa vời.

Diễn biến tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO cùng những quyết định liên quan đến viện trợ quân sự trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục tác động đáng kể đến cục diện chiến sự cũng như mức độ căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

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Ukraine tăng lương giữ chân binh sĩ nước ngoài

VOV.VN - Ukraine đang đề xuất tăng lương và kéo dài thời hạn hợp đồng đối với các binh sĩ nước ngoài nhằm thu hút lực lượng đảm nhận các nhiệm vụ bộ binh và xung kích ở tiền tuyến.

Giang Bùi/VOV.VN
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