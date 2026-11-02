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Quảng Đông (Trung Quốc) tăng cường an ninh cho Hội nghị cấp cao APEC

Thứ Hai, 11:34, 02/11/2026
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VOV.VN - Cơ quan công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc từ ngày 1/11 đã triển khai toàn diện các biện pháp đảm bảo an ninh mức độ cao cho Hội nghị cấp cao APEC. Lực lượng cảnh sát được huy động trên toàn tỉnh và bố trí dày hơn trên đường phố Thâm Quyến - nơi diễn ra hội nghị các nhà lãnh đạo APEC.

 

Sở Công an tỉnh Quảng Đông ngày 1/11 đã tổ chức cuộc họp toàn lực lượng, yêu cầu các cơ quan công an trên toàn tỉnh bước vào giai đoạn “quyết chiến quyết thắng” trong việc đảm bảo an ninh cho Hội nghị cấp cao APEC, với việc triển khai các biện pháp tuần tra cấp độ cao, lãnh đạo và  phụ trách các lực lượng cảnh sát chủ chốt phải luôn có mặt tại nhiệm sở trong suốt quá trình diễn ra hội nghị, đồng thời tăng cường lực lượng cảnh sát nhằm đảm bảo “việc kiểm soát nghiêm ngặt trên các con phố”.

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Thiết kế cảnh quan mang chủ đề APEC 2026 trên đường phố Thâm Quyến. Ảnh: China News

Về các biện pháp phòng ngừa, cảnh sát Quảng Đông sẽ tăng cường tuần tra, bảo vệ các khu vực trọng yếu, đồng thời kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hóa và các loại vật liệu nguy hiểm, dễ nổ; nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, tỷ lệ xử lý các vụ việc và khả năng răn đe, đảm bảo an ninh và trật tự xã hội.

Vòng an ninh bao quanh Thâm Quyến và các vùng lân cận tỉnh Quảng Đông cũng sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát ở mức độ cao nhằm ngăn chặn các yếu tố rủi ro về an ninh từ bên ngoài Thâm Quyến. 

Hội nghị cũng yêu cầu huy động lực lượng cảnh sát trên toàn tỉnh hỗ trợ Thâm Quyến, tăng cường kiểm soát việc cấm bay của máy bay không người lái, trừng phạt nghiêm các hành vi bay trái phép và phá hoại, nhằm đảm bảo an toàn ở vùng trời tầm thấp.

Hội nghị nhấn mạnh, các cơ quan công an trên toàn tỉnh Quảng Đông cần tăng cường phối hợp, thực hiện các biện pháp an ninh theo tiêu chuẩn cao nhất và yêu cầu nghiêm ngặt nhất, đảm bảo Hội nghị APEC diễn ra an toàn, thuận lợi và duy trì trật tự xã hội ổn định tại Quảng Đông.

Được biết, Hội nghị cấp cao APEC sẽ được tổ chức tại Thâm Quyến, Quảng Đông từ ngày 18 đến 19/11.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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