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Quốc hội Ai Cập trao quyền cho quân đội được triển khai đến Saudi Arabia

Thứ Hai, 23:06, 26/10/2026
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VOV.VN - Sau một tuần trì hoãn, hôm nay (26/10), Quốc hội Ai Cập đã tổ chức phiên họp đặc biệt và bỏ phiếu thông qua luật về trao quyền cho quân đội được triển khai lực lượng tới Saudi Arabia để hỗ trợ an ninh, nếu được đề nghị.

Đề xuất trao quyền cho quân đội được triển khai đến Saudi Arabia để hỗ trợ an ninh được Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đưa ra lần đầu hôm 17/10, trong bối cảnh quốc gia vùng Vịnh đang đối mặt chiến dịch tập kích dữ dội của lực lượng Houthi ở Yemen, khiến nhiều dân thường thương vong, hạ tầng năng lượng và nhiều sân bay bị thiệt hại.

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Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. Ảnh: Reuters

Một ngày sau đó (18/10), Hội đồng Quốc phòng Ai Cập, do Tổng thống El-Sisi làm Chủ tịch, ra tuyên bố khẳng định Cairo sẵn sàng dành mọi sự hỗ trợ cần thiết và có thể, để giúp Riyadh bảo vệ an ninh và duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ, nếu được đề nghị.

Trong cuộc bỏ phiếu chiều nay, Quốc hội Ai Cập đã chính thức trao quyền cho Tổng thống El-Sisi, Tổng tư lệnh quân đội, được tiến hành các biện pháp cần thiết để hỗ trợ an ninh và giúp Saudi Arabia phòng thủ, bao gồm cả triển khai lực lượng thực tế, nếu được yêu cầu.

Nhiều chuyên gia khu vực lo ngại kịch bản Cairo sẽ bị cuốn vào cuộc xung đột hiện nay giữa Riyadh và Houthi, nếu Ai Cập triển khai lực lượng tới Saudi Arabia. Tuy nhiên, trong một tuyên bố hôm 21/10, Tổng thống Ai Cập El-Sisi khẳng định, các lực lượng vũ trang nước này sẽ không tham gia hoạt động tác chiến vào Yemen, chỉ tập trung bảo vệ biên giới và lãnh thổ của quốc gia vùng Vịnh.

Bá Thi/VOV-Cairo
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