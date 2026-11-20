Trong phiên họp được truyền hình trực tiếp, văn kiện đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối khi toàn bộ 109 nghị sĩ có mặt đều bỏ phiếu tán thành, không có bất kỳ phiếu chống, phiếu trắng hay thậm chí là một cuộc tranh luận nào diễn ra. Trước đó, vào đầu tháng 11, nghị viện của Greenland cũng đã thông qua thỏa thuận này với tỷ lệ 16 phiếu thuận và 7 phiếu trắng, cho thấy sự thống nhất cao độ giữa Copenhagen và chính quyền địa phương.

Văn kiện đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối khi toàn bộ 109 nghị sĩ có mặt đều bỏ phiếu tán thành. Ảnh: Reuters

Trước đó, thỏa thuận lịch sử này đã được ký kết công khai trước ống kính truyền thông tại New York vào ngày 22/9, với mục tiêu bổ sung và hoàn thiện hiệp ước năm 1951 vốn đặt nền móng cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Greenland. Một điểm đáng chú ý trong nội dung hiệp ước mới là điều khoản ràng buộc tính kế thừa: văn kiện này sẽ vẫn tiếp tục giữ nguyên hiệu lực pháp lý ngay cả trong kịch bản Greenland tách ra và tuyên bố độc lập hoàn toàn khỏi Vương quốc Đan Mạch trong tương lai.

Về mặt quân sự và địa chính trị, thỏa thuận mới mở đường cho phép quân đội Mỹ triển khai xây dựng thêm hai căn cứ quân sự mới tại khu vực phía nam và phía đông của Greenland, giúp mở rộng đáng kể năng lực hiện diện và giám sát của Washington tại Bắc Cực. Song song đó, văn kiện cũng thiết lập một hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt khi cấm tất cả các thực thể hoặc quốc gia nằm ngoài Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nắm quyền kiểm soát trong các lĩnh vực mang tính chiến lược tại hòn đảo. Quy định này được đưa ra nhằm mục tiêu ngăn chặn triệt để kịch bản Trung Quốc hoặc Nga từng bước thâm nhập và gia tăng tầm ảnh hưởng tại Greenland, đặc biệt là thông qua các dự án đầu tư kinh tế và hạ tầng.