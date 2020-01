Quốc hội Iraq yêu cầu quân đội nước ngoài rút khỏi nước này

Nghị quyết chỉ rõ, Chính phủ Iraq sẽ thu hồi đề nghị hỗ trợ đối với Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS. Ảnh: Military.

Quốc hội Iraq ngày 5/1 đã thông qua 1 Nghị quyết yêu cầu Chính phủ nước này chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ đất nước, đảm bảo không lực lượng nước ngoài nào được phép sử dụng đất, không phận, hải phận của Iraq với bất kỳ lý do nào.



Nghị quyết chỉ rõ, Chính phủ Iraq sẽ thu hồi đề nghị hỗ trợ đối với Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS, chấm dứt mọi hoạt động quân sự của Liên quân trên lãnh thổ quốc gia này, do cuộc chiến chống khủng bố đã kết thúc với việc giành chiến thắng. Chính phủ Iraq sẽ phải nỗ lực chấm dứt mọi sự hiện diện của quân đội nước ngoài thời gian tới.