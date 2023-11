Quốc hội Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu về gói viện trợ quân sự bổ sung dành cho Ukraine

Đây là một phần gói ngân sách an ninh trị giá gần 106 tỷ USD theo yêu cầu của Tổng thống Joe Biden nhằm viện trợ cho Ukraine, Israel, Gaza và những ưu tiên an ninh khác. Theo lãnh đạo đảng Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, ông có kế hoạch thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu về yêu cầu của Tổng thống Biden ngay trong tuần của ngày 4/12.

Tuyên bố của ông Chuck Schumer đã gây áp lực lên các nhà lập pháp để nhanh chóng đạt được một thỏa thuận có thể kết hợp giữa vấn đề an ninh biên giới với các khoản hỗ trợ dành cho Ukraine và Israel.

Vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ tại sân bay Boryspil gần Kiev, ngày 25/1/2022. Ảnh: Getty

Với một Quốc hội bị chia rẽ, đảng Cộng hòa chiếm đa số mong manh tại Hạ viện, nhưng đảng Dân chủ lại kiểm soát Thượng viện với tỷ lệ sít sao, một thoả thuận lưỡng đảng là cần thiết để bất kỳ đạo luật nào có thể được thông qua. Việc liên kết hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine với an ninh biên giới Mỹ đã đặt chính quyền Tổng thống Biden vào thế khó xử. Một bên là một trong những vấn đề chính trị gây chia rẽ nhất trong nước là nhập cư và biên giới với một bên là những cuộc tranh luận gay gắt về chính sách đối ngoại. Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần nhấn mạnh, việc cung cấp viện trợ cho Ukraine là một yêu cầu khẩn cấp và sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào không bao gồm vấn đề này.

“Các giá trị của Mỹ là điều giúp chúng ta trở thành đối tác mà các quốc gia khác đều mong muốn hợp tác. Tuy nhiên, điều này sẽ bị thử thách nếu chúng ta rời khỏi Ukraine và quay lưng lại với Israel. Đó là lý do tại sao tôi sẽ gửi tới Quốc hội một yêu cầu ngân sách khẩn cấp để tài trợ cho nhu cầu an ninh quốc gia của Mỹ. Hỗ trợ các đối tác quan trọng của chúng tôi, bao gồm Israel và Ukraine là một khoản đầu tư thông minh sẽ mang lại lợi ích cho an ninh Mỹ trong nhiều thế hệ”, Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Một nhóm các thượng nghị sĩ nòng cốt, bao gồm cả đảng Cộng hoà và Dân chủ, đã có cuộc họp riêng để đưa ra giải pháp có thể giúp khơi thông bế tắc cho cuộc thảo luận về viện trợ cho Ukraine. Đảng Cộng hoà muốn người di cư phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe hơn nếu muốn vào Mỹ và cũng muốn tiếp tục xây dựng bức tường biên giới như từng được thúc đẩy dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên đây là một điều dường như khó chấp nhận với đảng Dân chủ và các cuộc đàm phán đang diễn ra chậm chạp.

Trong chuyến thăm Mỹ mới đây, Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thừa nhận, những ngày sắp tới “sẽ rất khó khăn”. Sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho Ucraina cách đây chỉ 1 năm giờ đã chuyển sang một cuộc chiến đảng phái khác ở Mỹ.

Một thất bại tại Thượng viện không chỉ gây trì hoãn các khoản viện trợ dành cho Ukraine, Israel, dải Gaza, mà thậm chí cả vị thế toàn cầu của Mỹ và ảnh hưởng tới kết quả các cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Thời báo New York mới đây công bố kết quả một cuộc thằm dò dư luận cho thấy, Tổng thống Joe Biden đang bị cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước ở 4 trong 6 bang xung đột và một trong những lý do chính là “cuộc chiến ngân sách” hiện nay.