Quốc tế lên án vụ đảo chính bất thành ở Gabon

Văn phòng Tổng thống Gabon hôm 7/1 thông báo đã tiêu diệt được 2 nghi phạm thực hiện cuộc đảo chính bất thành tại nước này và tiến hành bắt giữ một số nhân vật quan trọng khác, trong đó có Kelly Ondo Obiang, mang quân hàm Trung úy, đối tượng cầm đầu cuộc đảo chính. Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Gabon nêu rõ "tình hình đã được kiểm soát", và toàn bộ con tin đã được trả tự do.

Tổng thống Gabon Ali Bongo Ondimba. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới vào chiều qua, người phát ngôn Chính phủ Gabon Guy Bertrand Mapangou cho biết:

“Ngay sau khi nắm được tình hình, các biện pháp trấn áp cần thiết đã nhanh chóng được đưa ra để vô hiệu hóa cũng như bắt giữ các thành viên của nhóm chính trị thực hiện đảo chính. Trong quá trình trấn áp, đã có 2 nghi phạm bị tiêu diệt và bắt giữ được một trong những thành phần đầu sỏ. Chính phủ cũng gửi thông điệp đến người dân Gabon hãy bình tĩnh và cảnh giác trước các hành vi khủng bố, gây hại cho an ninh quốc gia”.

Trước đó, một nhóm binh lính đã chiếm giữ đài phát thanh quốc gia vào sáng sớm cùng ngày (7/1) và đưa ra thông báo về việc thành lập "Hội đồng Tái thiết quốc gia". Trên sóng phát thanh, nhóm sĩ quan quân đội này cho biết họ thất vọng với thông điệp Năm mới của Tổng thống Ali Bongo cũng như năng lực điều hành đất nước của nhà lãnh đạo này, đồng thời kêu gọi người dân tiến hành đảo chính. Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Bongo đang chữa bệnh ở nước ngoài.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Uỷ ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat đã lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính do một số sĩ quan quân đội Gabon tiến hành tại thủ đô Libreville. Pháp cũng lên án vụ đảo chính quân sự bất thành, đồng thời khuyến cáo công dân nước này đang ở Gabon nên cẩn thận khi đi lại xung quanh khu vực thủ đô vì lý do an ninh./.

