Rò rỉ thông tin do tấn công mạng tại Nhật Bản ở mức nghiêm trọng chưa từng có

Theo Viện nghiên cứu MM (MM Research Institute) của Nhật Bản, trong tháng 10 vừa qua, số lượng thông tin có khả năng bị rò rỉ do các cuộc tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp và tổ chức của nước này đã lên tới 185,44 triệu lượt. Con số này gấp 3,7 lần so với cả năm 2025.

Bộ trưởng Kihara Minoru – Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Ngoài ra, xét về các thông tin xác thực như mật khẩu và ID đăng nhập..., ước tính có khoảng 161 triệu trường hợp đã bị rò rỉ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. Đây được cho là yếu tố khiến tình trạng đăng nhập trái phép và chiếm đoạt tài khoản ngày càng gia tăng. Chính phủ Nhật Bản cũng đã phải thừa nhận mức độ nghiêm trọng hiện nay.

Bộ trưởng Kihara Minoru – Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản nói: “Chúng tôi nhận thức rằng sự việc này có nguy cơ gây thiệt hại đến tài sản và các lợi ích khác của người dân, và chúng tôi coi đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Những hành vi như thế này tuyệt đối không thể dung thứ”.

Bộ trưởng Kihara cũng cho biết thêm: "Các bộ ngành, cơ quan hữu quan cùng lực lượng cảnh sát đang phối hợp chặt chẽ để nắm bắt tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó cần thiết một cách nhanh chóng dựa trên những tình tiết thực tế".