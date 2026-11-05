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Rò rỉ thông tin do tấn công mạng tại Nhật Bản ở mức nghiêm trọng chưa từng có

Thứ Năm, 11:22, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp sự cảnh giác cao độ và những biện pháp quyết liệt của Chính phủ và các cơ quan, doanh nghiệp, các vụ tấn cống mạng tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng đáng lo ngại.

 

Theo Viện nghiên cứu MM (MM Research Institute) của Nhật Bản, trong tháng 10 vừa qua, số lượng thông tin có khả năng bị rò rỉ do các cuộc tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp và tổ chức của nước này đã lên tới 185,44 triệu lượt. Con số này gấp 3,7 lần so với cả năm 2025.

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Bộ trưởng Kihara Minoru – Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Ngoài ra, xét về các thông tin xác thực như mật khẩu và ID đăng nhập..., ước tính có khoảng 161 triệu trường hợp đã bị rò rỉ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. Đây được cho là yếu tố khiến tình trạng đăng nhập trái phép và chiếm đoạt tài khoản ngày càng gia tăng. Chính phủ Nhật Bản cũng đã phải thừa nhận mức độ nghiêm trọng hiện nay.

Bộ trưởng Kihara Minoru – Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản nói: “Chúng tôi nhận thức rằng sự việc này có nguy cơ gây thiệt hại đến tài sản và các lợi ích khác của người dân, và chúng tôi coi đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Những hành vi như thế này tuyệt đối không thể dung thứ”.

Bộ trưởng Kihara cũng cho biết thêm: "Các bộ ngành, cơ quan hữu quan cùng lực lượng cảnh sát đang phối hợp chặt chẽ để nắm bắt tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó cần thiết một cách nhanh chóng dựa trên những tình tiết thực tế".

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Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến vụ thử bom chùm của Triều Tiên

VOV.VN - Các tờ báo lớn nhất Nhật Bản số ra ngày 1/11 đồng loạt đăng tải thông tin về vụ thử nghiệm một loại vũ khí đặc biệt đã bị cấm của CHDCND Triều Tiên vừa diễn ra trước đó một ngày, thể hiện một sự quan tâm sâu sắc tới các động thái quân sự của Bình Nhưỡng.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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