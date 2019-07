Rơi trực thăng ở Bahamas, tỷ phú than đá của Mỹ thiệt mạng

Chiếc trực thăng của tỷ phú than đá Chris Cline gặp nạn hôm 4/7 khi đang trên đường từ Bahamas về Fort Lauderdale, Florida.



Daily Star dẫn lời những người bạn của Chris Cline cho biết, trong số những người thiệt mạng có cả con gái của ông.

(Ảnh minh họa)

Theo tạp chí Forbes, ông trùm than đá Cline sinh ra ở Tây Virginia. Ông bắt đầu làm việc ở các mỏ than đá từ khi 15 tuổi và sau đó bỏ dở đại học ở tuổi 22 để bước vào ngành công nghiệp than đá.

Theo truyền thông, tài sản của Cline ở Beckley, West Virginia, có một hồ, một đường đua ô tô, cùng trang trại ngựa, dê và lạc đà.

Daily Star cho biết, Cline nổi tiếng về phong cách sống xa hoa. Ông sở hữu một du thuyền hạng sang có tên Mine Games với 5 phòng ngủ, Cline còn có cả tàu ngầm riêng.

Cline được cho là có vai trò đáng kể trong nỗ lực khôi phục ngành công nghiệp than đá ở Illinois. Bloomberg trước đây từng gọi Cline là “Vua than đá mới”./.