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Romania điều tiêm kích ứng phó vụ UAV tấn công 3 tàu thương mại trên Biển Đen

Thứ Hai, 06:23, 16/11/2026
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VOV.VN - Ngày 15/11, Chính phủ Romania thông báo các máy bay không người lái (UAV) vừa tấn công 3 tàu thương mại tại khu vực gần kênh đào Sulina trên Biển Đen, buộc nước này phải điều động tiêm kích xuất kích hai lần để ứng phó.

Phát biểu ngày 15/11, Thủ tướng Romania Luca Niculescu xác nhận vụ việc xảy ra vào tối muộn ngày thứ 7 (14/11), tuy nhiên không gây thiệt hại về người. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Romania, thủy thủ đoàn trên các tàu đã nhanh chóng khống chế được đám cháy sau vụ tập kích.

Ba tàu bị trúng đạn được xác định gồm tàu chở dầu và hóa chất nước ngoài. Bộ Quốc phòng Romania cho biết, các tàu này bị tấn công khi đang ở vị trí cách kênh đào Sulina từ 4 - 5 hải lý về phía Đông Nam. Trước đó một ngày, vào tối ngày 13/11, một tàu chở hàng treo cờ Palau cũng bị máy bay không người lái (UAV) tập kích tại khu vực này nhưng không ghi nhận thương vong.

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Ảnh minh họa theo Reuters.

Các vụ tấn công liên tiếp nhằm vào tàu thương mại gần vùng biển của các quốc gia thành viên NATO như Romania và Bulgaria đang cho thấy xung đột trên biển leo thang giữa Nga và Ukraine ngày càng diễn biến phức tạp, trở thành thách thức an ninh lớn đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương. Trong tháng 10 và tháng 11, nhiều tàu thương mại bị ảnh hưởng đều đang neo đậu hoặc di chuyển qua khu vực kênh đào Sulina – tuyến hàng hải huyết mạch của Romania nối sông Danube với Biển Đen, vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu của Ukraine.

Giới chức Romania hiện chưa công bố thông tin cụ thể về nguồn gốc các máy bay không người lái tấn công các tàu thương mại, song khẳng định đây là hệ quả từ cuộc xung đột tại Ukraine. Trong diễn biến liên quan, Nga bác bỏ các cáo buộc trước đó sử dụng UAV nhằm vào lãnh thổ hoặc khu vực lân cận các nước láng giềng của Ukraine.

Lên án vụ việc, Thủ tướng Romania nhấn mạnh, đây là hành động không thể chấp nhận được, vi phạm luật pháp quốc tế và phản ánh tình hình an ninh khu vực đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, Bộ trưởng Quốc phòng Romania cho biết sẽ kêu gọi sự đoàn kết từ NATO trong cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng các nước trong liên minh vào đầu tuần tới, thông qua việc đẩy mạnh tuần tra bằng máy bay giám sát và bổ sung các hệ thống chống UAV của liên minh. Đáp lại đề nghị tăng viện từ Romania, Pháp đã tạm thời điều động máy bay tuần tra biển Atlantique 2 tới hỗ trợ Romania.

Hải Đăng/VOV-Praha
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