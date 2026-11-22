Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Romania Dan Neculăescu cho biết, cả Romania và Ba Lan đều giáp biên giới với Ukraine và đều đã phải đối phó với các cuộc tấn công lai và các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái kể từ khi xung đột Nga- Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Theo ông, Romania và Ba Lan là hai “trụ cột ổn định”, cùng chia sẻ trách nhiệm bảo đảm an ninh sườn phía Đông của NATO.

Hình minh họa: Reuters

Ông Neculăescu cũng nhấn mạnh, Romania và Ba Lan có nhiều điểm giống nhau trong cách thức đối mặt với các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng tại khu vực sườn phía Đông và đây chính là cơ sở để hai nước phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc bảo đảm an ninh khu vực này.

Ngoài ra, với sự tương đồng về vị trí địa lý, hai nước có thể mang lại những hiểu biết thực tế quan trọng cho NATO và EU, qua đó tăng cường khả năng phản ứng tập thể trước các sự cố an ninh trong khu vực.

Những tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Romania được đưa ra ngay sau khi Ba Lan thông báo có 3 vật thể, được cho là 2 tên lửa và một thiết bị bay không người lái, vi phạm không phận nước này. Trong khi đó, Romania cũng thường xuyên đối mặt với các vụ xâm phạm không phận bằng máy bay không người lái và gần đây là các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào tàu buôn ngoài khơi bờ biển nước này.

Trong một diễn biến liên quan khác, phản ứng trước vụ vi phạm không phận Ba Lan, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố sẽ bảo vệ “từng tấc đất” lãnh thổ của Ba Lan, đồng thời khẳng định, người đứng đầu lực lượng NATO tại châu Âu sẽ làm tất cả để có thể xác định các nguy cơ, thực hiện các biện pháp phòng thủ và răn đe phù hợp khi cần thiết.