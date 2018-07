Rớt nước mắt khi trẻ nhập cư Mỹ trái phép được đoàn tụ với cha mẹ

Anh Melendez, người El Salvador không ngăn nổi nước mắt khi gặp lại cậu con trai Jeremy 4 tuổi ở khu trại La Posada Providencia sau gần 2 tháng bị chia tách. Mẹ con chị Isabela, người El Salvador, ôm nhau khóc khi được đoàn tụ bên ngoài Casa Esperanza, Texas. Anh Javier, 30 tuổi người Honduras, ôm chặt cậu con trai 4 tuổi William sau 55 ngày hai cha con bị chia tách ở biên giới nước Mỹ. Hơn 2.300 trẻ em bị chia tách khỏi gia đình do “chính sách không khoan nhượng” của chính quyền Mỹ. Ngày 26/6, thẩm phán toàn án liên bang Dana Sabraw đã yêu cầu các cơ quan liên quan phải tạo điều kiện cho trẻ dưới 5 tuổi đoàn tụ với cha mẹ trước ngày 10/7 và những trẻ còn lại đoàn tụ trước ngày 26/7. Hiện tất cả trẻ em dưới 5 tuổi đủ điều kiện trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp đã được đoàn tụ với bố mẹ, theo yêu cầu của tòa án. Tuy nhiên, 46 trên tổng số 103 trẻ em dưới 5 tuổi đang được đặt dưới sự bảo vệ của chính phủ vẫn chưa thể gặp lại bố mẹ, đặc biệt vì những lý do an ninh. Trong kiến nghị gửi lên tòa án ngày 5/7, Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng cần có thêm thời gian để tiến hành các công tác kiểm tra cần thiết. Việc xác minh nhân thân rất quan trọng nhằm đảm bảo các em được đoàn tụ với cha mẹ và tránh nguy cơ rơi vào tay bọn buôn người. Ngoài ra, chính phủ cũng cần phải xác nhận những cha mẹ này có tiền sử phạm tội hay có thể gây nguy hiểm cho con họ hay không./.

