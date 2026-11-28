Theo tổ chức giám sát xung đột ACLED tại Mỹ, quân đội Sudan đã tái chiếm hơn 30 thị trấn và làng mạc trên khắp phía Bắc và Tây Kordofan, hiện đã tiến đến cách Al-Nuhud, một cứ điểm lớn của RSF khoảng 60 km.

Xung đột ở Sudan. Ảnh: Anadolu.

Theo các nhân viên cứu hộ, RSF đã giết chết 9 dân thường trong các cuộc tấn công hôm qua (27/11) tại một số ngôi làng ở phía Tây Al-Nuhud thuộc bang Tây Kordofan. Các nhân viên cứu hộ cho biết, RSF đã nhắm mục tiêu vào các làng này vì cư dân ở đó ủng hộ quân đội Sudan.

Ngoài ra, các cuộc tấn công trong 3 ngày liên tiếp của RSF tại các ngôi làng ở khu vực Yassin, bang Đông Darfur đã khiến 12 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công cũng khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, đất nông nghiệp và mùa màng bị phá hủy.

Một số tổ chức phi chính phủ cảnh báo, các cuộc tấn công của RSF có thể báo hiệu một cuộc thanh lọc sắc tộc nhằm vào các bộ lạc ở Darfur, đồng thời kêu gọi sự can thiệp quốc tế để bảo vệ dân thường và buộc những kẻ gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm.

RSF đã phải đối mặt với những cáo buộc diệt chủng sau khi chiếm được El-Fasher, thủ phủ của bang Bắc Darfur vào tháng 10/2025, sau cuộc bao vây kéo dài 18 tháng.