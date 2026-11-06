Rực rỡ di sản sông nước Thái Lan trong Lễ rước thuyền Hoàng gia 2026

Đây là lần thứ ba nghi lễ trọng thể này được tổ chức dưới triều đại Nhà Vua Maha Vajiralongkorn (Rama X), tiếp nối truyền thống lâu đời của Hoàng gia Thái Lan, đồng thời tôn vinh một trong những giá trị văn hóa đặc sắc nhất của đất nước Chùa Vàng.

Thuyền Suphanahong chở Nhà Vua Rama X và Hoàng hậu Thái Lan. Con thuyền có tên gọi mang ý nghĩa "Chim Phượng hoàng", lộng lẫy và nổi tiếng nhất trong số 52 chiếc thuyền thuộc hạm đội Hoàng gia Thái Lan

Đoàn rước năm nay quy tụ 52 thuyền Hoàng gia với khoảng 2.200 quân nhân Hải quân Hoàng gia Thái Lan tham gia. Xuất phát từ bến Wasukri, đoàn thuyền di chuyển dọc sông Chao Phraya tới chùa Wat Arun, nơi diễn ra Lễ dâng y Kathin Hoàng gia. Nổi bật trong đoàn rước là bốn thuyền Hoàng gia chính gồm Suphannahong, Anantanakkharat, Anekkachatphutchong và Narai Song Suban King Rama IX. Các thuyền được sắp xếp theo đội hình truyền thống năm hàng, di chuyển nhịp nhàng trong tiếng hô chèo vang vọng trên mặt sông.

Không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ và tâm linh, sự kiện còn là dịp quảng bá hình ảnh Thái Lan tới bạn bè quốc tế. Trao đổi với phóng viên VOV, Lãnh đạo Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT) Thapanee Kiatphaibool nhấn mạnh văn hóa là một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của du lịch Thái Lan.

Lễ rước thuyền Hoàng gia trên sông Chao Phraya nhân dịp Đại lễ mừng thọ 48 tuổi của Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana

Theo bà Thapanee, TAT tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển du lịch theo hướng nâng cao giá trị thay vì chạy theo số lượng du khách: "Chúng tôi áp dụng chiến lược 'Giá trị thay vì số lượng', hướng tới doanh thu du lịch hơn là chỉ đếm số lượng du khách. Chúng tôi cũng kì vọng du khách đến Thái Lan còn có thể đóng góp tích cực cho đất nước và cộng đồng địa phương thông qua việc bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ văn hóa và tạo thêm các cơ hội kinh doanh mới”.

Trải qua gần 700 năm gìn giữ và lưu truyền, nghi lễ rước thuyền Hoàng gia không chỉ là biểu tượng của Hoàng gia Thái Lan, mà còn là di sản văn hóa đặc sắc, kết tinh giá trị lịch sử, nghệ thuật và tín ngưỡng của đất nước Chùa Vàng.