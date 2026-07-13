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Sân bay Sanaa bị tập kích, nguy cơ nội chiến ở Yemen bùng phát trở lại

Thứ Hai, 21:44, 13/07/2026
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VOV.VN - Chiều 13/7, quân đội quốc gia Yemen được các nước Arab hậu thuẫn, đã tấn công sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa đang do lực lượng Houthi thân Iran kiểm soát. Đáng nói hơn, đòn tập kích nhằm mục tiêu ngăn chặn, không cho một máy bay chở khách của Iran hạ cánh xuống cảng hàng không chiến lược mà Houthi vận hành.

Bộ Quốc phòng Yemen thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã bắn phá đường băng của sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa, nhằm ngăn không cho máy bay của Iran hạ cánh. Bộ Quốc phòng Yemen cho rằng máy bay Iran đã xâm phạm trái phép không phận Yemen, buộc các lực lượng vũ trang phải ra tay ngăn chặn. Tuy nhiên, vũ khí sử dụng trong đòn tập kích, không được đề cập.

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Sân bay Sanaa bị tập kích, nguy cơ nội chiến ở Yemen bùng phát trở lại (Ảnh: AA)

Trước đó, truyền thông địa phương và khu vực cho biết nhiều tiếng nổ lớn phát ra và sau đó là một số cột khói khổng lồ bốc lên từ bên trong sân bay Sanaa. Các nguồn tin đồng thời cho biết chiếc máy bay Iran bị ngăn chặn không cho hạ cánh xuống sân bay Sanaa chiều nay, đang chở theo các thành viên cấp cao Phong trào Houthi. Số quan chức này tới Iran hồi đầu tháng để dự đám tang Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, cảng hàng không lớn nhất tại Yemen đang do lực lượng Houthi kiểm soát, bị tập kích. Trước đó, trong giai đoạn chiến tranh Gaza 2024-2025, không quân Israel nhiều lần đánh phá sân bay Sanaa nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi nhắm vào Israel.

Hiện chưa rõ mức độ thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Yemen vào sân bay Sanaa gây ra. Lực lượng Houthi cũng như chính phủ Iran cũng chưa đưa ra phản ứng. Tuy nhiên, theo nhận định của giới phân tích, Houthi chắc chắn sẽ tiến hành đáp trả. Nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại Yemen được cho là rất cao, thậm chí là khó tránh khỏi trong giai đoạn tới.

Trước đó, quân đội quốc gia Yemen và lực lượng Houthi đã có nhiều năm dài giao tranh ác liệt, từ năm 2014 và đến tháng 4/2022. Xung đột khiến hàng chục nghìn người chết và bị thương. Lực lượng Houthi đã chiếm được quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa và thành phố cảng chiến lược Hodeidah bên bờ Biển Đỏ.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
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