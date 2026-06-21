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Sập giàn giáo tại công trình đường sắt tại Thái Lan, 9 người thương vong

Chủ Nhật, 11:56, 21/06/2026
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VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm nay (21/6) cho biết, một vụ sập giàn giáo đã xảy ra tại công trình xây dựng tuyến đường sắt Denchai-Chiang Rai-Chiang Khong ở miền Bắc nước này, khiến 9 người thương vong.

Thứ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào tối 20/6 bên trong hầm đường sắt Doi Luang, thuộc tỉnh Chiang Rai.

sap gian giao tai cong trinh duong sat tai thai lan, 9 nguoi thuong vong hinh anh 1
Hiện trường vụ sập giàn giáo - Nguồn The Nation

Theo thông tin ban đầu, giàn giáo phục vụ thi công đã bị đổ sập, khiến 2 công nhân thiệt mạng, 3 người bị thương nặng và 4 người bị thương nhẹ. Các nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ và y tế khẩn cấp đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị.

Giới chức Thái Lan cho biết hiện trường đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Tuyến đường sắt Denchai-Chiang Rai-Chiang Khong là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thái Lan nhằm tăng cường kết nối khu vực phía Bắc với các trung tâm kinh tế và cửa khẩu biên giới.

Trước vụ việc này, Thái Lan cũng từng ghi nhận một số tai nạn tại các công trình xây dựng lớn, trong đó có sự cố tại công trường tuyến cao tốc Rama II ở Bangkok. Sau các vụ việc, giới chức nước này đã tăng cường rà soát và nâng cao các biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng.

PV/VOV-Bangkok
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