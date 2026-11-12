Sập nhà tại New York (Mỹ), ít nhất 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương

Lực lượng cứu hộ tại New York vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau vụ sập nhà.

Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: AP

Theo Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY), vụ việc xảy ra sau 16h ngày 11/11 (giờ địa phương), tại quận Brooklyn, khi một phần tòa nhà ba tầng bất ngờ đổ sập xuống công trường xây dựng liền kề. Hình ảnh hiện trường cho thấy một phần tòa nhà đổ xuống hố đào, trong khi bức tường của công trình liền kề bị phá hủy.

Vụ việc đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch và 6 người khác bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Thị trưởng New York ông Zohran Mamdani đã kêu gọi người dân tránh xa khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời cho biết lực lượng ứng phó khẩn cấp đang nhanh chóng bảo đảm an toàn hiện trường và hỗ trợ người dân. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ sập.