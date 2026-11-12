English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sập nhà tại New York (Mỹ), ít nhất 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương

Thứ Năm, 08:59, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ sập tòa nhà ba tầng xảy ra chiều 11/11 tại quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ tại New York vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau vụ sập nhà

sap nha tai new york my , it nhat 1 nguoi thiet mang va 10 nguoi bi thuong hinh anh 1
Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: AP

Theo Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY), vụ việc xảy ra sau 16h ngày 11/11 (giờ địa phương), tại quận Brooklyn, khi một phần tòa nhà ba tầng bất ngờ đổ sập xuống công trường xây dựng liền kề. Hình ảnh hiện trường cho thấy một phần tòa nhà đổ xuống hố đào, trong khi bức tường của công trình liền kề bị phá hủy.

Vụ việc đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch và 6 người khác bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Thị trưởng New York ông Zohran Mamdani đã kêu gọi người dân tránh xa khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời cho biết lực lượng ứng phó khẩn cấp đang nhanh chóng bảo đảm an toàn hiện trường và hỗ trợ người dân. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ sập.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ấn Độ điều tra vụ sập nhà trọ sinh viên ở Delhi
Ấn Độ điều tra vụ sập nhà trọ sinh viên ở Delhi

VOV.VN - 11 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát khi một tòa nhà 5 tầng được sử dụng làm nhà trọ cho sinh viên bất ngờ đổ sập tại khu vực Satya Niketan, phía Tây Nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tuy nhiên, 6/11 người đã tử vong.

Ấn Độ điều tra vụ sập nhà trọ sinh viên ở Delhi

Ấn Độ điều tra vụ sập nhà trọ sinh viên ở Delhi

VOV.VN - 11 người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát khi một tòa nhà 5 tầng được sử dụng làm nhà trọ cho sinh viên bất ngờ đổ sập tại khu vực Satya Niketan, phía Tây Nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tuy nhiên, 6/11 người đã tử vong.

Sập nhà 6 tầng ở Delhi (Ấn Độ), nghi có hàng chục sinh viên bên trong
Sập nhà 6 tầng ở Delhi (Ấn Độ), nghi có hàng chục sinh viên bên trong

VOV.VN - Vụ sập nhà 6 tầng tại khu vực phía Tây Nam Thủ đô New Delhi bất ngờ bị sập. Nhiều người được cho vẫn đang mắc kẹt bên trong đống đổ nát của  tòa nhà bị sập. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành cứu hộ.

Sập nhà 6 tầng ở Delhi (Ấn Độ), nghi có hàng chục sinh viên bên trong

Sập nhà 6 tầng ở Delhi (Ấn Độ), nghi có hàng chục sinh viên bên trong

VOV.VN - Vụ sập nhà 6 tầng tại khu vực phía Tây Nam Thủ đô New Delhi bất ngờ bị sập. Nhiều người được cho vẫn đang mắc kẹt bên trong đống đổ nát của  tòa nhà bị sập. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành cứu hộ.

Hiện trường 2 căn nhà đổ sập ở Bắc Ninh
Hiện trường 2 căn nhà đổ sập ở Bắc Ninh

VOV.VN - UBND phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công để kiểm tra, xác định nguyên nhân liên quan đến vụ hai căn nhà liền kề bất ngờ đổ sập trên đường Lê Lợi.

Hiện trường 2 căn nhà đổ sập ở Bắc Ninh

Hiện trường 2 căn nhà đổ sập ở Bắc Ninh

VOV.VN - UBND phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công để kiểm tra, xác định nguyên nhân liên quan đến vụ hai căn nhà liền kề bất ngờ đổ sập trên đường Lê Lợi.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ