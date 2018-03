Sau khủng bố, Pháp tăng cường an ninh dịp lễ Phục Sinh

Ngày 30/3, một tuần sau vụ khủng bố làm 4 người thiệt mạng, Bộ Nội vụ Pháp thông báo, nước Pháp sẽ huy động 41.000 cảnh sát và 29.000 hiến binh quốc gia để đảm bảo an ninh trên toàn quốc trong dịp lễ Phục sinh tới.

Cảnh sát Pháp phong tỏa hiện trường vụ khủng bố tại Trebes. Ảnh: AP

Trong một thông cáo, Bộ này cho biết, trong bối cảnh đe dọa khủng bố vẫn ở mức cao, các lực lượng sẽ được huy động đầy đủ để đảm bảo an ninh trong dịp lễ Phục sinh, một thời điểm rất quan trọng đối với cộng đồng người Cơ đốc giáo, cũng như cộng đồng người Do thái.

Các lực lượng hùng hậu sẽ được bố trí đặc biệt tại các khu vực hành lễ như nhà thờ của người Cơ đốc giáo và Do thái để đảm bảo các sự kiện sẽ được diễn ra trong các điều kiện an ninh tốt nhất.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cũng sẽ được trang bị các phương tiện cần thiết, cho phép tiến hành can thiệp nhanh, giám sát và điều tra. Các đơn vị an ninh cũng có thể thiết lập các vành đai bảo vệ để đảm bảo an ninh tại các khu vực đông đúc.

Dự kiến, các lực lượng này sẽ được duy trì đến ngày 7/4./.

