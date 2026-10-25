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Saudi Arabia bắn hạ 10 tên lửa đạn đạo của Houthi

Chủ Nhật, 22:13, 25/10/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Saudi Arabia chiều 25/10 cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 10 tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Yemen, nhắm vào khu vực phía Nam đất nước.


Saudi Arabia bắn hạ 10 tên lửa đạn đạo phóng từ Yemen

Thông báo của Bộ Quốc phòng Saudi Arabia không cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc tấn công, song khẳng định hoạt động thù địch là do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện.

Mục tiêu đánh phá là khu vực phía Nam Saudi Arabia. Tuy nhiên, danh sách các địa phương hay cơ sở bị ảnh hưởng, không được đề cập. Mức độ thương vong và thiệt hại do các cuộc tập kích gây ra, cũng không được nhắc đến.

saudi arabia ban ha 10 ten lua dan dao cua houthi hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Houthi cảnh báo sẽ tiếp tục tập kích

Cho đến tối 25/10, các nguồn độc lập trong khu vực chưa xác định được thời gian cũng như thiệt hại do các cuộc tấn công kể trên gây ra. Trong khi đó, một số nhà phân tích khẳng định, nếu cả 10 quả tên lửa của Houthi được phóng đi trong ngày, thì đây là một trong những đợt đánh phá dữ dội nhất của nhóm vũ trang Yemen nhằm vào Saudi Arabia trong nửa tháng qua, sau cuộc tập kích vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 10/10 khiến 13 người chết và hơn 300 người bị thương.

Lực lượng Houthi cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Tuy nhiên, trong một thông báo sáng 25/10, nhóm này tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu tại Saudi Arabia trong ngày 24/10. Houthi đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục chiến dịch tập kích, nhằm đáp trả cái gọi là “các hành vi thù địch” của Riyadh nhằm vào Yemen thời gian qua.

Bá Thi/VOV-Cairo
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