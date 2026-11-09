Saudi Arabia tăng tốc năng lượng tái tạo, công suất dự kiến gấp 5 lần

Báo cáo mới đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, Saudi Arabia dự kiến ​​sẽ tăng gấp 5 lần tốc độ mở rộng năng lượng tái tạo trong 6 năm tới, trong nỗ lực phát triển các nguồn năng lượng sạch của nước này.

Theo báo cáo thường niên về năng lượng tái tạo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố hôm 6/11, Saudi Arabia đã bổ sung 9 gigawatt công suất điện tái tạo vào năm 2025 và dự kiến ​​sẽ mở rộng con số đó lên 60 gigawatt vào năm 2031.

(IEA) dự kiến ​​Saudi Arabia sẽ tăng gấp 5 lần tốc độ mở rộng năng lượng tái tạo trong 6 năm tới. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Mức tăng trưởng ​​này chiếm một nửa dự báo mở rộng cho toàn khu vực Trung Đông và Bắc Phi, nơi các nguồn năng lượng tái tạo dự kiến ​​sẽ tăng gấp 3 lần trong thời gian đó.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế đánh giá, sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo là một bước ngoặt mang tính cấu trúc trong thị trường năng lượng của khu vực. Sự mở rộng này được dẫn đầu bởi năng lượng mặt trời, chiếm gần 80% trong tổng công suất bổ sung dự kiến ​​122 gigawatt cho khu vực đến năm 2031.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ trở thành quốc gia sản xuất điện mặt trời bình quân đầu người lớn nhất thế giới. Oman và Qatar cũng sẽ nằm trong top 10 quốc gia sản xuất điện mặt trời hàng đầu vào năm 2031.

Saudi Arabia đặt mục tiêu sản xuất 50% công suất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, theo chiến lược cải cách toàn diện “Tầm nhìn 2030” của nước này.