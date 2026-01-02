Saudi Arabia tiếp tục không kích vào Yemen

Theo nguồn tin từ lực lượng ly khai với tên gọi Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) tại Yemen, đợt không kích của Saudi Arabia hôm nay nhắm mục tiêu là doanh trại Al- Khasah thuộc tỉnh Hadramawt.

Các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã gây thiệt hại nặng nề về người và của ở Yemen. (Ảnh: Reuters)

Ngoài 7 người tử vong tại chỗ, đòn tập kích còn khiến hơn 20 người bị thương, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ thương vong có phải là các thành viên của lực lượng Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam hay không. Giới chức và quân đội Saudi Arabia cũng chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Trước đó, truyền thông Nhà nước Saudi Arabia hôm 30/12 cho biết không quân nước này đã tập kích cảng Mukalla cũng thuộc tỉnh Hadramawt, nhắm mục tiêu là lô vũ khí mà Các tiểu vương quốc UAE chuyển cho phe ly khai tại Yemen. Cùng ngày, UAE thông báo rút lực lượng ra khỏi Yemen, kết thúc các hoạt động chống khủng bố tại quốc gia cực Nam bán đảo A rập.

Sự gia tăng căng thẳng bất ngờ thời gian qua tại Yemen, đã gây lo ngại sâu sắc trong dư luận khu vực và quốc tế. Nhiều quốc gia khu vực và thế giới kêu gọi các bên liên quan tại Yemen kiềm chế và hành động có trách nhiệm để không khiến tình hình bùng phát vượt ngoài tầm kiểm soát.