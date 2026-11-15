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Saudi Arabia xếp thứ ba toàn cầu về phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo

Chủ Nhật, 20:23, 15/11/2026
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VOV.VN - Cơ quan Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo Saudi Arabia mới đây cho biết, quốc gia này đứng thứ ba toàn cầu về phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo, cũng như có vị thế ngày càng tăng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng.

Theo Cơ quan Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo Saudi Arabia, đến năm 2025, Saudi Arabia đã phát triển 8 mô hình ngôn ngữ quy mô lớn, trong đó 5 mô hình được coi là hàng đầu thế giới, cùng với 58 ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được phát triển trong nước.

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Ảnh minh họa.

Sự phát triển trí tuệ nhân tạo của Saudi Arabia cũng được phản ánh trong các bảng xếp hạng quốc tế. Theo báo cáo năm 2025 của Oxford Insights, quốc gia này đứng thứ 15 trên 195 quốc gia trong Chỉ số Sẵn sàng Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo của Chính phủ. Viện Trí tuệ Nhân tạo hướng đến Con người của Đại học Stanford xếp Saudi Arabia thứ 19 toàn cầu trong Chỉ số Trí tuệ Nhân tạo năm 2025.

Cơ quan Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo Saudi Arabia đánh giá, sự phát triển trí tuệ nhân tạo tạo sinh, đã thúc đẩy các dự đoán về thời điểm trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) có thể xuất hiện và điều này cần được chuẩn bị sớm.

Cơ quan này cho biết, những sự chuẩn bị đó bao gồm phát triển nhân tài quốc gia, tăng cường môi trường pháp lý, mở rộng quan hệ đối tác quốc tế và thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo trên nhiều lĩnh vực.

Các nỗ lực cũng tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng dữ liệu và quản trị, cũng như đánh giá tác động của các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến đối với nền kinh tế, thị trường lao động, an ninh và xã hội.

Xây dựng năng lực quốc gia là một phần trọng tâm trong chiến lược trí tuệ nhân tạo của Saudi Arabia. Cơ quan Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo Saudi Arabia nhấn mạnh các chương trình và cơ sở đào tạo, cuộc thi lập trình và các cuộc thi khác được tổ chức, để mở rộng đội ngũ chuyên gia trí tuệ nhân tạo và chuẩn bị nhân tài cho những phát triển công nghệ của Saudi Arabia trong tương lai.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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