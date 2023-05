Séc công bố kế hoạch hạn chế sử dụng than để sưởi ấm vào năm 2025

Động thái này nhằm khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình hiện đang sử dụng than phục vụ trong sinh hoạt tìm các biện pháp thay thế. Theo đề xuất sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Không khí, các thiết bị đốt chạy bằng nhiên liệu hóa thạch rắn có công suất lên tới 300 kilowatt sẽ không còn được phép xuất hiện trên thị trường kể từ ngày 1/1/2025.

Bà Lucie Ješátková, người phát ngôn của Bộ Môi trường Séc xác nhận các kế hoạch và nêu rõ lệnh cấm này sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2025, tuy nhiên, việc bán than ở các kho dự trữ hiện có sẽ vẫn được cho phép sau ngày này. Điều đáng chú ý là lệnh cấm không mở rộng đối với một số loại than, như than nâu và đen, than antraxit và than bánh. Các nhà sản xuất Séc vẫn được phép sản xuất bếp đốt than để xuất khẩu.

Biện pháp này được coi là một bước đi chủ động để chuẩn bị cho khả năng hạn chế cung cấp than ​​và phù hợp với các cam kết về khí hậu của Cộng hòa Séc. Người phát ngôn của Bộ Môi trường Séc cùng nhấn mạnh lệnh cấm không ảnh hưởng đến những người đã sử dụng than trong các nguồn sưởi ấm hiện có.



Do đó, các cá nhân sẽ có thể tiếp tục sử dụng bếp, sưởi đốt than nhưng họ sẽ không thể mua sản phẩm mới ở trong nước. Về lý thuyết, người dân có thể mua sản phẩm từ nước ngoài nhưng có thể gặp khó khăn vì các yêu cầu đối với sản phẩm rất khắt khe. Thời hạn ban đầu cho việc loại bỏ sử dụng than của Séc vào năm ngoái tuy nhiên, chính phủ Séc đã phải gia hạn đề xuất này thêm hai năm do những biến động của lạm phát, giá cả tiêu dùng và năng lượng ảnh hưởng từ cuộc xung đột và dịch bệnh./.