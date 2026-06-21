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Séc sẽ không đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay

Chủ Nhật, 06:38, 21/06/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Andrej Babis mới đây cho biết, Séc sẽ không đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng nước này sẽ đáp ứng cam kết chi tiêu quốc phòng của NATO từ năm 2027.

NATO yêu cầu các quốc gia thành viên chi ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, tuy nhiên, Séc đã không đạt mục tiêu này vào năm ngoái và dự kiến sẽ tiếp tục không đạt được khi chi tiêu quân sự được điều chỉnh xuống mức khoảng 1,7% đến 1,8% GDP trong năm 2026.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Babis cho biết, Séc quyết định ưu tiên cải thiện tình hình tài chính công thay vì tăng chi tiêu quốc phòng ngay lập tức. Nguồn lực sẽ được phân bổ nhiều hơn cho trợ cấp năng lượng nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp, cũng như cho các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và các ưu tiên trong nước khác. Theo nhà lãnh đạo Séc, những biện pháp này là cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo vệ người tiêu dùng khỏi áp lực tài chính hiện nay.

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Thủ tướng Séc Andrej Babis (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Babis nhấn mạnh, việc tăng chi tiêu quốc phòng phải được thực hiện từng bước, không phải thông qua các biện pháp ngắn hạn chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của NATO. Séc có thể sẽ đạt được mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2027 và tiếp tục duy trì mức chi tiêu này trong các năm tiếp theo như một phần của chiến lược quốc phòng dài hạn.

Thông báo của nhà lãnh đạo Séc được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO đã nhất trí về một khuôn khổ chi tiêu quốc phòng dài hạn. Theo đó, các quốc gia thành viên dự kiến sẽ phân bổ 5% GDP cho quốc phòng và các khoản đầu tư an ninh liên quan vào năm 2035, trong đó 3,5% GDP dành cho chi tiêu quân sự cốt lõi, phần còn lại dành cho cơ sở hạ tầng an ninh.

Theo giới phân tích, quyết định của Chính phủ Séc có thể sẽ vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ các đối tác NATO, đặc biệt khi Mỹ nhiều lần kêu gọi các đồng minh châu Âu gánh vác trách nhiệm quốc phòng nhiều hơn và phân bổ nguồn lực công bằng hơn cho an ninh tập thể. Các quốc gia tiếp tục không tuân thủ các cam kết chi tiêu quốc phòng của NATO, trong đó có Séc, có thể sẽ phải đối mặt với áp lực ngoại giao gia tăng trong thời gian tới. Đây cũng sẽ là thách thức đối với nhiều quốc gia châu Âu khi phải cân bằng giữa các cam kết chi tiêu quân sự ngày càng cao và thực tế kinh tế khó khăn trong nước hiện nay.

Như Hoa/VOV-Praha
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