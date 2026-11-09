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Séc tăng cường tuần tra vũ trang sau vụ xả súng ở Krakow, Ba Lan

Thứ Hai, 05:29, 09/11/2026
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VOV.VN - Truyền thông Séc đưa tin, chính quyền Séc cho biết sẽ triển khai thêm nhiều sĩ quan trang tuần tra các địa điểm công cộng nơi có đông người và có thể sẽ bổ sung thêm rào chắn tại các sự kiện nhằm tránh các rủi ro an ninh sau vụ việc xả súng ở Krakow.

Theo báo cáo được cơ quan chức năng công bố, cảnh sát Séc sẽ tăng cường lực lượng tuần tra vũ trang tại các địa điểm công cộng đông người sau vụ xả súng hôm thứ 7 ở Krakow, mặc dù chưa có thông tin nào cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa vụ tấn công và Cộng hòa Séc.

Các sĩ quan Séc trang bị vũ khí sẽ xuất hiện tuần tra nhiều hơn trên khu vực trung tâm ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở những khu vực tập trung đông người. Cơ quan cảnh sát cũng sẽ thảo luận với chính quyền địa phương về việc lắp đặt rào chắn bảo vệ tại các sự kiện văn hóa đã được lên kế hoạch. Cảnh sát Séc cho biết họ đang liên lạc chặt chẽ với phía Ba Lan về các nguy cơ an ninh có thể xảy ra và các biện pháp ứng phó phù hợp.

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Ảnh minh họa: Theo expats

Cơ quan cảnh sát cũng thông báo các biện pháp bảo vệ bổ sung tại các sự kiện công cộng sẽ được xem xét riêng lẻ thay vì áp dụng theo quy định chung như bình thường. Các biện pháp này được giới chức địa phương mô tả là mang tính phòng ngừa an ninh, đặc biệt sau khi xảy ra vụ việc xả súng tại Ba Lan.

Trước đó vào tối ngày 7/11, Bộ Ngoại giao Séc cho biết không có thông tin nào cho thấy công dân Séc nằm trong số những người thiệt mạng hoặc bị thương. Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Bộ trưởng Nội vụ Séc và các chính trị gia đối lập cũng đã gửi thông điệp đoàn kết.

Phản ứng an ninh của Séc hiện nay không chỉ dừng lại ở những tuyên bố đó, mà còn bao gồm việc cảnh sát chuẩn bị tăng cường sự hiện diện xung quanh các khu vực công cộng có đông người tập trung đồng thời duy trì liên lạc với các nhà điều tra ở Ba Lan để ứng phó với các nguy cơ an ninh có thể xảy ra.

Hải Đăng/VOV-Praha
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