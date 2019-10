Séc thắt chặt an ninh sau vụ xả súng làm 2 người thiệt mạng tại Đức

Bộ Nội vụ Séc chiều hôm qua (9/10) cho biết cảnh sát nước này đã được tăng cường lực lượng để đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra sau khi có thông tin về vụ xả súng làm hai người thiệt mạng tại nước láng giềng Đức chiều cùng ngày.

Cảnh sát Séc được huy động tuần tra tại các địa điểm đông người. Ảnh: Jan Horak.

Phát ngôn viên cảnh sát Séc Hana Rubasova nói rằng cảnh sát được trang bị vũ khí và thiết bị bảo vệ hiện đại đã được huy động để tăng cường tuần tra dọc khu vực biên giới với Đức, cũng như tại các cơ sở của người Do Thái và sân bay quốc tế Vaclav Havel ở thủ đô Praha.

Biện pháp thắt chặt an ninh tại Séc được khẩn trương áp dụng sau khi xảy ra một vụ xả súng tại thánh đường Do Thái ở thành phố Halle miền Đông nước Đức vào trưa 9/10, làm hai người thiệt mạng và một số người bị thương. Lực lượng an ninh Đức đã thông báo cho phía Séc tăng cường tuần tra biên giới do lo ngại kẻ nổ súng có thể bỏ chạy lên biên giới.

Tuy nhiên cảnh sát Đức sau đó thông báo họ đã bắt được hung thủ, và phía Séc cũng thu hồi các biện pháp thắt chặt an ninh vào 9h tối cùng ngày.

Kể từ tháng 3/2016 cho tới nay Cộng hòa Séc vẫn duy trì áp dụng mức cảnh báo an ninh chống khủng bố thứ nhất trong thang bốn cấp độ, theo đó lực lượng cảnh sát vẫn được huy động đi tuần tra tại các địa điểm đông người qua lại như quảng trường và khu vui chơi mua sắm./.