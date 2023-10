Séc tuyên bố thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga trong vài tháng tới

Theo Thủ tướng Petr Fiala, an ninh và chủ quyền năng lượng rất cần thiết cho an ninh quốc gia của Séc. Do đó, Cộng hòa Séc phải trở thành một quốc gia mạnh hơn nhiều về mặt năng lượng, bao gồm cả quyền kiểm soát các nguyên liệu thô quan trọng.

Thủ tướng Séc Petr Fiala phát biểu tại một phiên họp của chính phủ (Ảnh: Ceskenoviny.cz)

Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng phải được tăng cường để đảm bảo an ninh quốc gia. Bởi việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông là cần thiết, nhưng sự hỗ trợ của giáo dục, khoa học và nghiên cứu cũng như mối liên hệ của chúng với ngành công nghiệp cũng quan trọng không kém.

Thủ tướng Petr Fiala cũng cho biết, bên cạnh việc chính phủ tiếp tục thực hiện các bước nhằm cắt giảm sự phụ thuộc vào Nga trong thời gian tới, trên cương vị Thủ tướng, ông cũng đang nỗ lực tăng cường vai trò của nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, một lĩnh vực quan trọng về mặt chiến lược.

Thủ tướng Petr Fiala cũng nhấn mạnh rằng, trong nỗ lực xây dựng chủ quyền năng lượng thực sự, Cộng hòa Séc đã giành được cổ phần tại các kho cảng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), mua lại công ty điều hành đường ống khí đốt Net4Gas và đang chuẩn bị tăng công suất của đường ống dẫn dầu thô Transalpine (TAL). Séc cũng đang chuẩn bị xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới, cả mô-đun thông thường và mô-đun nhỏ.