Séc ủng hộ đề xuất bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu khỏi UAV

Bản sửa đổi do Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông Vận tải Séc soạn thảo, mở rộng quyền can thiệp đối với máy bay không người lái (UAV) bay trái phép tại các khu vực được bảo vệ đặc biệt. Theo đó, ngoài nhân viên vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu, thành viên cơ quan tình báo, lực lượng quản lý nhà tù và Tổng thanh tra Lực lượng An ninh (GIBS) cũng được phép can thiệp chống lại UAV xâm nhập. Lực lượng cứu hỏa cũng được quyền hành động trong khi cứu hộ nếu UAV đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhân viên hoặc máy bay. Đề xuất cũng đơn giản hóa điều kiện can thiệp đối với cảnh sát và cảnh sát quân sự, cho phép các lực lượng này can thiệp tại mọi khu vực hạn chế UAV đã được thể hiện trên bản đồ kỹ thuật số.

Séc có thêm quyền can thiệp đối với máy bay không người lái UAV xâm nhập trái phép vào vùng cấm bay. (Ảnh minh họa: CTK)

Cơ quan Hàng không Dân dụng sẽ công bố các vùng cấm bay trên cơ sở hạ tầng trọng yếu sau khi thống nhất với các đơn vị liên quan. Việc can thiệp chỉ được tiến hành đối với UAV bay trái phép trong khu vực đã xác định chính thức, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản và giảm thiểu rủi ro cho khu vực xung quanh. Dự kiến, quy định sẽ áp dụng đối với các sân bay quốc tế, trung tâm năng lượng và nhà máy điện hạt nhân.

Bộ trưởng Nội vụ Lubomír Metnar nhấn mạnh, kinh nghiệm thực tế của Séc cũng như của các nước trong khu vực cho thấy, tốc độ can thiệp chống lại UAV đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Theo ông, trong bối cảnh số lượng các sự cố UAV xảy ra tại các khu vực nhạy cảm gia tăng, các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu và lực lượng an ninh cần có những phương án hiệu quả để phản ứng kịp thời.

Theo giới phân tích, đề xuất phản ánh nỗ lực của Chính phủ Séc trong việc thích ứng với thực tế an ninh mới, khi UAV ngày càng được sử dụng phổ biến và tiềm ẩn rủi ro đối với các công trình quan trọng.