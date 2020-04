“Siêu Bộ trưởng” Braxin từ chức - đòn giáng vào Tổng thống Bolsonaro

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đang phải đối mặt với đòn giáng mạnh nhất kể từ khi nhậm chức Tổng thống, sau khi Bộ trưởng Tư pháp nước này Sergio Moro từ chức và cáo buộc ông Bolsonaro can thiệp chính trị vào công tác thực thi pháp luật.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: The Intercept





Với quyết định từ chức của một nhân vật thường được gọi là “siêu Bộ trưởng” làm gia tăng những khó khăn cho chính phủ Brazil cũng đang phải đối mặt do dịch Covid-19 gây ra.

Trong thông báo từ chức, ông Moro cáo buộc Tổng thống Bolsonaro đã yêu cầu sa thải người đứng đầu lực lượng cảnh sát trưởng liên bang Mauricio Valeixo vì những lý do cá nhân và chính trị. Ông cũng cáo buộc Tổng thống Brazil can thiệp vào các cuộc điều tra cảnh sát nhạy cảm vì mục đích chính trị, vi phạm cam kết của Tổng thống là thúc đẩy cuộc chiến điều tra chống tham nhũng mà không có sự can thiệp chính trị.

Ông Moro nhấn mạnh: “Tôi đã tìm kiếm một giải pháp thay thế để cố gắng tránh khủng hoảng chính trị trong đại dịch. Tôi nghĩ rằng trọng tâm hiện giờ là đối phó với dịch Covid-19. Tuy nhiên tôi không thể gạt bỏ cam kết của mình đối với luật pháp”.

Tổng thống Bolsonaro ngày 24/4 gọi cáo buộc của ông Moro là “không có căn cứ”, phủ nhận ông đã can thiệp vào các cuộc điều tra và khẳng định ông có quyền thay thế các quan chức cảnh sát liên bang.

Ông Sergio Moro là một người nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng khi trên cương vị là một thẩm phán, vì đã có các hành động quyết đoán trong việc trừng phạt các doanh nghiệp cũng như chính trị gia tham nhũng./.