Iran chiều nay thông báo có thêm 2 tàu chở dầu nước ngoài đã va trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Tehran phong tỏa.

Eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Tehran phong tỏa. Ảnh: Reuters

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, trong 2 tàu chở dầu va trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz hôm nay, có một tàu cỡ lớn, chở theo hơn 2 triệu thùng dầu thô. Phương tiện gặp nạn gần cảng Khasab của Oman. Tuy nhiên, quốc tịch con tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập.

Tàu dầu thứ 2 va trúng thủy lôi tại khu vực mạn Đông eo Hormuz, khi đang di chuyển từ bên trong vịnh Ba Tư ra phía bên ngoài.

Cũng trong thông báo, IRGC cảnh báo các chủ phương tiện không nên tin tưởng vào những lời hứa được mô tả là “giả dối” của lực lượng Mỹ (CENTCOM) - bên đã nhiều lần tuyên bố hộ tống thành công hàng nghìn tàu hàng đi qua eo biển Hormuz thời gian qua.