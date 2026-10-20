Singapore, Malaysia đồng loạt nâng mức ứng phó ô nhiễm khói mù

Bộ trưởng cấp cao, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam ngày 19/10 khẳng định Singapore sẽ không ngần ngại sửa đổi hoặc ban hành luật mới để xử lý các doanh nghiệp bị nghi có liên quan tới tình trạng khói bụi xuyên biên giới.

Ông cho biết các biện pháp chế tài có thể tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh, khả năng huy động vốn và uy tín của doanh nghiệp.

Thành phố Putrajaya mờ ảo trong khói mù ô nhiễm do cháy rừng từ Indonesia. Ảnh: Bernama

Trong động thái mới nhất, Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) và Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) đang mở rộng rà soát mối liên hệ giữa một số doanh nghiệp niêm yết với các điểm nóng cháy rừng tại Indonesia. SGX đã yêu cầu 7 doanh nghiệp nông nghiệp giải trình, trong khi một số tập đoàn trong ngành dầu cọ và giấy cũng đang bị điều tra.

Trong khi đó tại Malaysia, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết Chính phủ đang gấp rút hoàn thiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về khói mù sau cuộc họp Hội đồng Quản lý Thảm họa Quốc gia vào hôm 19/10. Trọng tâm của kế hoạch là các quy định chi tiết về việc đóng cửa trường học và kích hoạt phương án chuyển sang học trực tuyến ngay khi chất lượng không khí chạm ngưỡng nguy hại. Ông khẳng định sức khỏe của trẻ em là ưu tiên tuyệt đối, đồng thời cho biết lực lượng chức năng Malaysia đang tăng cường gieo mây tạo mưa với tần suất gần như hàng ngày nhằm nhanh chóng làm sạch không khí.

Khói bụi từ các vụ cháy rừng tại Indonesia trong nhiều tuần qua đã lan sang Singapore và Malaysia, làm suy giảm chất lượng không khí ở nhiều khu vực và một lần nữa đặt ra thách thức đối với hợp tác khu vực trong kiểm soát cháy rừng, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.