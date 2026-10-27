Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 từ năm 2029

Thông báo được Nhóm công tác ba bên về việc làm cho người cao tuổi gồm Bộ Nhân lực Singapore, Tổ chức Công đoàn Quốc gia Singapore (NTUC) và Liên đoàn Doanh nghiệp Quốc gia Singapore (SNEF) công bố ngày 26/10. Theo nhóm công tác, việc điều chỉnh này sẽ giúp người lao động lớn tuổi có thêm bảo đảm để tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu nếu có nguyện vọng.

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Cùng với việc nâng tuổi nghỉ hưu, Singapore sẽ mở rộng mô hình làm việc linh hoạt dành cho người cao tuổi, đặc biệt là hình thức điều chỉnh khối lượng công việc phù hợp với năng lực và hoàn cảnh cá nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Dinesh Vasu Dash cho biết, các biện pháp mới giúp xây dựng môi trường làm việc bao trùm hơn, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực, vừa hỗ trợ người lao động cao tuổi, đặc biệt là những người muốn tiếp tục làm việc. Người lao động lớn tuổi vẫn còn nhiều đóng góp giá trị nhờ kinh nghiệm và kiến thức tích lũy trong suốt quá trình công tác.

Theo ông Dinesh, chương trình việc làm linh hoạt về khối lượng công việc (Flexi-Load Programme) sẽ cho phép người cao tuổi lựa chọn các hình thức làm việc phù hợp hơn, trong đó có thể giảm dần khối lượng công việc thay vì rời thị trường lao động hoàn toàn.

Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh chính sách nhân sự và thiết kế lại một số vị trí việc làm để tạo điều kiện cho lao động bán thời gian hoặc làm việc linh hoạt. Các chi tiết cụ thể dự kiến được công bố trong các phiên thảo luận Ngân sách năm 2027.

Theo Chính phủ Singapore, các biện pháp này sẽ góp phần tận dụng tốt hơn nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh chóng.