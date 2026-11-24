Phát biểu tại cuộc họp báo ở Canberra trong chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh Singapore sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật pháp nước này.

Hình ảnh minh họa về AI. Đồ họa: IBP.

Ông Lawrence Wong cho biết các cuộc điều tra của phía Mỹ và Singapore vẫn đang diễn ra song song. Trong khi Mỹ tập trung vào những cáo buộc liên quan đến việc chuyển chip AI sang Trung Quốc, Singapore chủ yếu xác minh liệu Megaspeed có vi phạm các quy định pháp luật trong nước hay không. Mỹ và Singapore cũng tiếp tục trao đổi về vụ việc.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhấn mạnh: “Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chip của họ. Singapore không trực tiếp thực thi các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, nhưng không muốn Singapore bị lợi dụng làm điểm trung chuyển để các công ty lách các quy định kiểm soát xuất khẩu đó. Vì vậy, Singapore hỗ trợ phía Mỹ thực hiện các bước kiểm tra nhằm đảm bảo luật pháp được tuân thủ”.

Tuyên bố của Thủ tướng Lawrence Wong được đưa ra trong bối cảnh Bộ Thương mại Mỹ, hôm 23/11, đã đưa Megaspeed có trụ sở tại Singapore vào danh sách đen thương mại, sau những chỉ trích từ các nghị sĩ Mỹ và quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo quyết định này, công ty Megaspeed sẽ phải xin phép Bộ Thương mại Mỹ để tiếp cận các mặt hàng xuất khẩu từ Mỹ và khả năng được chấp thuận là rất thấp. Trước đó, Megaspeed đã nằm trong diện điều tra của giới chức Mỹ từ năm 2024 vì nghi vấn chuyển hướng chip AI sang Trung Quốc.

Hiện công ty Megaspeed khẳng định hoạt động kinh doanh của mình là hợp pháp và tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.