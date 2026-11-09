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Singapore ước tính thiệt hại hơn 1,8 tỷ USD do ô nhiễm khói mù xuyên biên giới

Thứ Hai, 10:41, 09/11/2026
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VOV.VN - Các chuyên gia Singapore mới đây ước tính, đợt ô nhiễm khói mù nghiêm trọng nhất trong hơn 1 thập kỷ qua đã gây thiệt hại hơn 1,8 tỷ USD cho nền kinh tế. Việc này đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác khu vực và đầu tư cho các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.

 

Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Công nghệ Nanyang và Đại học Khoa học Xã hội Singapore, tính đến ngày 31/10, thiệt hại kinh tế do ô nhiễm khói mù xuyên biên giới tại nước này ước tính đã lên tới hơn 1,8 tỷ USD, cao hơn khoảng 4% so với đợt ô nhiễm năm 2015.

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Ô nhiễm khói mù tại Singapore - Nguồn Reuters

Đáng chú ý, mức thiệt hại năm 2026 cao hơn dù số ngày xảy ra ô nhiễm ít hơn và chỉ số ô nhiễm không khí trung bình thấp hơn so với năm 2015. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do quy mô dân số gia tăng, ước tính thiệt hại với ngành du lịch cao hơn, cùng với phương pháp đánh giá tác động với sức khỏe cộng đồng.

Trong đó, thiệt hại liên quan sức khỏe, bao gồm nguy cơ mắc bệnh và chi phí khám chữa bệnh chiếm một phần lớn trong tổng thiệt hại kinh tế. Ngành du lịch cũng chịu ảnh hưởng đáng kể, với mức tổn thất trực tiếp và gián tiếp cao hơn so với năm 2015. Bên cạnh đó, ô nhiễm khói mù còn gây gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Từ kết quả nghiên cứu, các chuyên gia cho rằng việc lượng hóa thiệt hại kinh tế là cơ sở quan trọng để Singapore xây dựng chính sách ứng phó, tăng cường phối hợp với các nước liên quan nhằm phòng ngừa ô nhiễm khói mù. Theo đó, bên cạnh việc tăng cường chế tài xử phạt doanh nghiệp gây ô nhiễm, các quốc gia chịu ảnh hưởng có thể cùng đóng góp tài chính để hỗ trợ áp dụng và thúc đẩy các phương thức canh tác bền vững hơn. Trường hợp chi phí phòng ngừa thấp hơn giá trị thiệt hại có thể tránh được, cơ chế này mang lại lợi ích kinh tế cho các bên tham gia.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh việc chia sẻ chi phí cần bảo đảm tính công bằng, không làm giảm trách nhiệm của các doanh nghiệp gây ô nhiễm. Nguồn ngân sách công chỉ nên được sử dụng cho những biện pháp có thể chứng minh hiệu quả rõ ràng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ cháy gây ô nhiễm khói mù. Đồng thời, nguồn lực cần được bố trí theo từng giai đoạn, dựa trên đánh giá chi phí, lợi ích và hiệu quả thực tế, qua đó nâng cao khả năng ứng phó với ô nhiễm khói mù xuyên biên giới trong khu vực.

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Đông Nam Á triển khai biện pháp đối phó tình trạng khói mù

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết sẽ công bố tên các công ty nước ngoài liên quan đến các vụ cháy rừng và đất đai, nguyên nhân của tình trạng khói mù kéo dài. Trong khi đó, Singapore và Malaysia đẩy mạnh phát khẩu trang miễn phí cho người dân, nhằm ngăn những hậu quả của ô nhiễm với sức khỏe.

PV/VOV-Bangkok
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