Slovakia hoan nghênh nỗ lực mở kênh liên lạc với Nga của Hội đồng châu Âu

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Fico bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các cuộc tiếp xúc ngắn ở cấp ngoại giao của Hội đồng châu Âu với Điện Kremlin nhằm mở kênh liên lạc với Nga. Theo ông Fico, bước đi này là cần thiết giúp hai bên hiểu rõ lập trường của nhau và giảm thiểu rủi ro hiểu lầm. Cuộc xung đột tại Ukraine khó có thể giải quyết bằng biện pháp quân sự, do đó đối thoại và ngoại giao là con đường thực tế hơn để hướng tới hòa bình.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh Reuters)

Liên quan đến quan hệ với Kiev, Thủ tướng Fico cho rằng, Slovakia và Ukraine có quan điểm khác biệt cơ bản về nhiều vấn đề quan trọng và đối thoại song phương là cần thiết để hai bên tìm tiếng nói chung trong các vấn đề này.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Zelenskyy bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU vừa qua, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về sự cần thiết của việc duy trì kênh ngoại giao tích cực, đồng thời có kế hoạch tổ chức cuộc gặp chung giữa chính phủ hai nước trong thời gian tới. Theo ông Fico, cuộc họp này sẽ giúp hai bên hiểu rõ lập trường của nhau và tìm kiếm giải pháp khả thi cho những thách thức chung.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Slovakia được đưa ra trong bối cảnh, mới đây (19/6), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Atonio Costa khẳng định, việc thiết lập một kênh ngoại giao với Nga là cần thiết để làm rõ những hiểu lầm. EU không thể chỉ dựa vào bên thứ ba để diễn giải thông điệp từ Nga, mà cần có kênh liên lạc để truyền đạt trực tiếp các quan điểm và lợi ích của khối tới Moscow.

Theo giới phân tích, tuyên bố của Thủ tướng Fico phản ánh lập trường nhất quán của Slovakia trong việc ưu tiên đối thoại thay vì kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine. Trong bối cảnh EU đang chia rẽ sâu sắc về cách tiếp cận trong quan hệ với Nga, sự ủng hộ của Slovakia đối với sáng kiến của Chủ tịch Costa có thể góp phần thúc đẩy xu hướng tìm kiếm các kênh ngoại giao để giảm thiểu rủi ro và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trong tương lai.