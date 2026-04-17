Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba

Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Blanár nhấn mạnh, Slovakia không còn công cụ nào khác ngoài việc sử dụng quyền phủ quyết để gây áp lực lên Tổng thống Ukraine Zelensky và Ủy ban châu Âu nhằm buộc phải vận hành trở lại đường ống Druzhba. Theo ông Blanár, việc duy trì nguồn cung dầu qua tuyến đường ống này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, do đó, Slovakia sẽ không ủng hộ gói trừng phạt tiếp theo của EU đối với Nga nếu dòng chảy dầu không được khôi phục.

Liên quan đến khoản vay của EU dành cho Ukraine, Bộ trưởng Blanár cho biết Slovakia không cản trở khoản vay của EU dành cho Kiev, tuy nhiên nước này đã từ chối tham gia khoản vay ngay từ đầu và được miễn trừ khỏi các khoản bảo lãnh và trả lãi cùng với Séc và Hungary. Theo Bộ trưởng Blanár, cần phân biệt rõ giữa hai vấn đề, trừng phạt Nga và hỗ trợ tài chính cho Kiev. Slovakia đã thực hiện đúng cam kết không cản trở khoản vay hỗ trợ Ukraine, tuy nhiên sẽ kiên quyết sử dụng quyền phủ quyết trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Robert Fico cũng tuyên bố, Slovakia sẵn sàng tiếp bước Hungary trong việc chặn khoản vay của EU dành cho Ukraine để gây áp lực buộc Ukraine khôi phục đường ống Druzhba.

Theo giới phân tích, tuyên bố của giới lãnh đạo Slovakia tiếp tục cho thấy những bất đồng giữa các thành viên EU về cách thức giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine, cũng như hoạt động viện trợ cho Kiev. Trong bối cảnh một số nước Trung - Đông Âu vẫn phụ thuộc vào năng lượng từ Nga và nguồn cung dầu bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông, việc sử dụng quyền phủ quyết có thể sẽ tiếp tục được sử dụng nhằm gây áp lực lên EU, đặt ra thách thức cho việc thông qua các gói trừng phạt chung của EU nhằm vào Nga.