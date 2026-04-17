中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Slovakia sẽ chặn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga do vấn đề đường ống Druzhba

Thứ Sáu, 06:30, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Blanár cho biết nước này sẽ không ủng hộ gói trừng phạt tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, nếu đường ống dẫn dầu Druzhba không được khôi phục.

Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Blanár nhấn mạnh, Slovakia không còn công cụ nào khác ngoài việc sử dụng quyền phủ quyết để gây áp lực lên Tổng thống Ukraine Zelensky và Ủy ban châu Âu nhằm buộc phải vận hành trở lại đường ống Druzhba. Theo ông Blanár, việc duy trì nguồn cung dầu qua tuyến đường ống này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, do đó, Slovakia sẽ không ủng hộ gói trừng phạt tiếp theo của EU đối với Nga nếu dòng chảy dầu không được khôi phục.

slovakia se chan lenh trung phat cua eu doi voi nga do van de duong ong druzhba hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Liên quan đến khoản vay của EU dành cho Ukraine, Bộ trưởng Blanár cho biết Slovakia không cản trở khoản vay của EU dành cho Kiev, tuy nhiên nước này đã từ chối tham gia khoản vay ngay từ đầu và được miễn trừ khỏi các khoản bảo lãnh và trả lãi cùng với Séc và Hungary. Theo Bộ trưởng Blanár, cần phân biệt rõ giữa hai vấn đề, trừng phạt Nga và hỗ trợ tài chính cho Kiev. Slovakia đã thực hiện đúng cam kết không cản trở khoản vay hỗ trợ Ukraine, tuy nhiên sẽ kiên quyết sử dụng quyền phủ quyết trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Robert Fico cũng tuyên bố, Slovakia sẵn sàng tiếp bước Hungary trong việc chặn khoản vay của EU dành cho Ukraine để gây áp lực buộc Ukraine khôi phục đường ống Druzhba.

Theo giới phân tích, tuyên bố của giới lãnh đạo Slovakia tiếp tục cho thấy những bất đồng giữa các thành viên EU về cách thức giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine, cũng như hoạt động viện trợ cho Kiev. Trong bối cảnh một số nước Trung - Đông Âu vẫn phụ thuộc vào năng lượng từ Nga và nguồn cung dầu bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông, việc sử dụng quyền phủ quyết có thể sẽ tiếp tục được sử dụng nhằm gây áp lực lên EU, đặt ra thách thức cho việc thông qua các gói trừng phạt chung của EU nhằm vào Nga.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: Ukraine châu Âu Slovakia đường ống trừng phạt
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đường ống dẫn dầu Druzhba: EU đứng trước phép thử đoàn kết mới
Đường ống dẫn dầu Druzhba: EU đứng trước phép thử đoàn kết mới

Đường ống dẫn dầu Druzhba: EU đứng trước phép thử đoàn kết mới

Đường ống dẫn dầu Druzhba: EU đứng trước phép thử đoàn kết mới

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ gia tăng áp lực đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm nay (19/3), nhằm buộc nước này dỡ bỏ việc phong tỏa khoản vay trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine.

VOV.VN - Ngày 17/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu sẽ giúp Ukraine sửa chữa đường ống dẫn dầu bị hư hỏng, để vận chuyển dầu của Nga đến các quốc gia Đông Âu như Hungary và Slovakia.

EU nỗ lực mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba

EU nỗ lực mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba

VOV.VN - Ngày 17/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu sẽ giúp Ukraine sửa chữa đường ống dẫn dầu bị hư hỏng, để vận chuyển dầu của Nga đến các quốc gia Đông Âu như Hungary và Slovakia.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine  Volodymyr Zelensky ngày 15/3 đã bày tỏ với các đồng minh châu Âu rằng áp lực buộc phải mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển nguồn cung của Nga giống như động thái tống tiền.

Ukraine từ chối mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba bất chấp sức ép từ EU

Ukraine từ chối mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba bất chấp sức ép từ EU

VOV.VN - Tổng thống Ukraine  Volodymyr Zelensky ngày 15/3 đã bày tỏ với các đồng minh châu Âu rằng áp lực buộc phải mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển nguồn cung của Nga giống như động thái tống tiền.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ