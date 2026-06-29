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Slovakia sẽ không ủng hộ viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại hội nghị NATO

Thứ Hai, 06:38, 29/06/2026
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VOV.VN - Động thái của Bratislava được đưa ra vào thời điểm các đồng minh NATO đang thảo luận về những gói hỗ trợ quy mô lớn, nhằm giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ trước Nga.


Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây tuyên bố, nước này sẽ không hộ bất kỳ khoản viện trợ quân sự bổ sung nào cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp tới.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Fico cho biết, ông sẽ tham vấn Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák, trước khi phái đoàn Slovakia lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, nhằm đảm bảo rằng Bratislava không nhận được bất kỳ ủy quyền nào để phê duyệt các khoản vay quân sự hay đóng góp tài chính bổ sung cho Ukraine. 

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Thủ tướng Slovakia Robert Fico - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Fico nhấn mạnh, Chính phủ Slovakia ủng hộ đối thoại hòa bình thay vì xung đột. Slovakia sẽ không chi trả các khoản chi phí quân sự của Ukraine và phái đoàn của nước này sẽ không bị lôi kéo vào các cam kết tài chính lớn dành cho Kiev. Dự kiến, các quan chức cấp cao của Bratislava sẽ họp vào tuần tới để thống nhất lập trường chính thức về vấn đề này trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới.  

Theo các báo cáo về dự thảo tuyên bố trong Hội nghị tại Ankara, các đồng minh NATO đang cân nhắc một gói hỗ trợ quân sự trị giá khoảng 70 tỷ euro cho Ukraine. Mặc dù NATO chưa chính thức xác nhận con số cuối cùng, tuy nhiên gói viện trợ này được xem là tín hiệu mạnh mẽ về sự cam kết lâu dài, bao gồm cả việc đầu tư vào sản xuất công nghiệp quốc phòng và duy trì nguồn cung vũ khí, đạn dược cho Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến cũng sẽ tham dự hội nghị này.

Trước đó, ngay sau khi nhậm chức vào năm 2023, Chính phủ của Thủ tướng Fico đã ngừng hoàn toàn viện trợ quân sự nhà nước cho Ukraine, chỉ duy trì các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, dân sự. Ông Fico cũng nhiều lần khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ lợi ích quốc gia của Slovakia, tránh để đất nước bị cuốn vào vòng xoáy xung đột leo thang và tập trung vào việc thúc đẩy các giải pháp đàm phán hòa bình.

Theo giới phân tích, tuyên bố của Thủ tướng Fico làm nổi bật những chia rẽ trong nội bộ NATO. Trong khi đa số thành viên liên minh và các đối tác chủ chốt vẫn kiên định với chính sách hỗ trợ mạnh mẽ Ukraine để duy trì sức ép lên Nga, một số quốc gia Đông Âu như Slovakia ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn, lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng và gánh nặng kinh tế. Mâu thuẫn này có thể sẽ làm chậm quá trình đạt được sự đồng thuận rộng rãi của liên minh, về các cam kết viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine.

Như Hoa/VOV-Praha
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