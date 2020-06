Bộ Y tế Brazil ngày 20/6 thông báo số người chết do Covid-19 tại nước này là gần 50.000 người, trong khi số người mắc đã vượt hơn 1 triệu ca, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ. Theo Bộ Y tế Brazil, trong 24 giờ qua có hơn 1.000 người tử vong do Covid-19 tại nước này. Các chuyên gia y tế dự đoán số ca mắc Covid-19 thực tế thậm chí còn cao hơn do các hoạt động xét nghiệm còn hạn chế.

Số ca Covid-19 tại Brazil vượt 1 triệu, gần 50.000 người tử vong. Ảnh: AA

Chile - một quốc gia khác trong khu vực cũng chứng kiến các ca mắc tăng vọt với hơn 236.748 người nhiễm. Bộ Y tế Chile cũng xác nhận hơn 7.000 người tử vong do Covid-19 tại nước này, so với con số được khẳng định trước đó là hơn 4.000 người.



Theo số liệu mới nhất về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, có hơn 8,7 triệu người mắc Covid-19 trên toàn cầu và hơn 460.000 người tử vong./.